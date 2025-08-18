H γερμανική ατζέντα στην Ουάσινγκτον

Εγγυήσεις ασφαλείας, εδαφικά ζητήματα αλλά και το μήνυμα ότι η Γερμανία μπορεί να ηγηθεί στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της γερμανικής ατζέντας για το Ουκρανικό στην Ουάσινγκτον.Ανταπόκριση



Για τη Γερμανία το Ουκρανικό είναι ζήτημα «υπαρξιακής σημασίας» και ο πόλεμος στην Ουκρανία θεωρείται ως ευρωπαϊκός πόλεμος και άρα γερμανικός. Για τη Γερμανία η ρωσική επιθετικότητα θεωρείται ως ύψιστη απειλή για την ασφάλεια της χώρας και στο πλαίσιο αυτό έχει αναθεωρήσει το μεταπολεμικό δόγμα της.

Ο καγκελάριος Μερτς έχει βάλει ως στόχο να καταστήσει τη Γερμανία ετοιμοπόλεμη τα επόμενα χρόνια, με τον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη», δρομολογώντας ιστορικές επενδύσεις για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεών της.Με αυτό το «οπλοστάσιο» η Γερμανία διεκδικεί πρωταγωγιστικό ρόλο στο Ουκρανικό, ξεκάθαρα υπέρ του Κιέβου και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για τη Γερμανία οι βασικές προτεραιότητες στην Ουάσινγκτον είναι οι εξής:1. Το θέμα των «στιβαρών» εγγυήσεων ασφαλείας. Η Γερμανία θα ήθελε, επίσημα τουλάχιστον, τις ΗΠΑ να έχουν εγγυητικό ρόλο στην επόμενη μέρα στην Ουκρανία, την ώρα που η Ουάσινγκτον φαίνεται να πιέζει όμως τη Γερμανία για μια διμερή συμφωνία με το Κίεβο, κατά την εφημερίδα Bild.2. Το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων. Για τη Γερμανία η αποδοχή τετελεσμένων δηλαδή η παραχώρηση εδαφών χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσε να οδηγήσει μελλοντικά σε άλλες παρόμοιες εδαφικές διεκδικήσεις για διαφιλονικούμενα (ευρωπαϊκά) εδάφη.3. Η Γερμανία θέλει επίσης να στείλει το μήνυμα ότι μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο και ότι οι Ευρωπαίοι είναι ενωμένοι.Για το Βερολίνο πάντως το μεγάλο δίλημμα είναι αν θα κληθεί τελικά να στείλει γερμανικά στρατεύματα στην Ουκρανία σε μια μελλοντική ειρηνευτική αποστολή, κατά την πρόταση Μακρόν, σπάζοντας άλλη μια μεταπολεμική κόκκινη γραμμή της.Μολονότι κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής φαίνεται εκτός συζήτησης, εντούτοις ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ από τους Σοσιαλδημοκράτες και άλλα κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, όπως ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, το θεωρούν αναπόφευκτο, αν όντως η Γερμανία θέλει να ηγηθεί και να αναλάβει ευθύνη στην Ευρώπη και άρα στην Ουκρανία.Ο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ πάντως ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα «βάρυνε πολύ» τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, δεδομένου ότι ήδη χρηματοδοτούν και στελεχώνουν την κρίσιμη νατοϊκή ταξιαρχία τεθωρακισμένων στη Λιθουανία.

