CNN: Άφαντος ο Άσαντ - Πληθαίνουν οι εικασίες ότι μπορεί να έχει φύγει από τη Συρία

Κι ενώ η προέλαση των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων συνεχίζεται, θέτοντας υπό τον έλεγχό τους τη μία πόλη μετά την άλλη, πληθαίνουν τα ερωτήματα αλλά και οι εικασίες για το πού βρίσκεται ο Σύρος πρόεδρος, Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Αν και η επίσημη γραμμή του γραφείου του Σύρου προέδρου είναι ότι δεν έχει εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, πηγή στο CNN είπε ότι ο Άσαντ παραμένει άφαντος και κανείς δεν τον έχει δει σε οποιοδήποτε σημείο της Δαμασκού.

Η προεδρική φρουρά του Άσαντ δεν αναπτύσσεται πλέον στον συνήθη τόπο διαμονής του, όπως θα συνέβαινε αν ήταν εκεί, είπε η ίδια πηγή στο αμερικανικό δίκτυο, τροφοδοτώντας τις εικασίες ότι μπορεί να είχε δραπετεύσει από τη Δαμασκό.

Παραδοσιακά, η προεδρική φρουρά ταξιδεύει με τον πρόεδρο όταν αυτός είναι εν κινήσει.

Σύμφωνα με την πηγή, οι δυνάμεις των ανταρτών δεν έχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την τοποθεσία του Άσαντ και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να τον βρουν.

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της Wall Street Journal, o Άσαντ παρέμενε στη Συρία μέχρι την Παρασκευή. Την περασμένη εβδομάδα, τα παιδιά του και η σύζυγός του ταξίδεψαν στη Ρωσία και οι κουνιάδοι του ταξίδεψαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσαν αξιωματούχοι ασφαλείας της Συρίας και Άραβες αξιωματούχοι.

Αιγύπτιοι και Ιορδανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τον Άσαντ να εγκαταλείψει τη χώρα και να σχηματίσει ένα προσωρινό συμβούλιο που θα περιλαμβάνει την αντιπολίτευση, αναφέρει η WSJ.

Η αμερικανική πρεσβεία της Ιορδανίας στην Ουάσιγκτον αρνήθηκε ότι Ιορδανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τον Άσαντ να φύγει.

Πηγή: skai.gr

