Ταχεία και σε όλα τα μέτωπα είναι η προέλαση των ανταρτών στη Συρία, οι οποίοι έχουν περικυκλώσει τη Δαμασκό, απειλώντας ευθέως πλέον το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ ενώ μετά από μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις οι μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ εισήλθαν στα προάστια της πόλης Χομς.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, διοικητής των ανταρτών, ο Χασάν Αμπντούλ Γκάνι, δήλωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν ένα στρατόπεδο και μια σειρά από χωριά γύρω από την πόλη Χομς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάτοικος της Χομς και πηγές του στρατού και των ανταρτών δήλωσαν ότι οι αντάρτες είχαν παραβιάσει την άμυνα της κυβέρνησης από τα βόρεια και τα ανατολικά της πόλης.

Το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή δεδομένης της εκτεταμένης κατάρρευσης των καθεστωτικών δυνάμεων και της έλλειψης επαρκούς εξωτερικής υποστήριξης για την ενίσχυση αυτών των δυνάμεων.

Τη νύχτα διεξήχθησαν σφοδρές μάχες στα βόρεια της στρατηγικής σημασίας πόλη Χομς, καθώς οι αντάρτες πιέζουν για την κατάληψη της Χομς συναντώντας ωστόσο την αντίσταση των κυβερνητικών δυνάμεων που έχουν ενισχύσει τις γραμμές του μετώπου, βομβαρδίζοντας θέσεις των ανταρτών γύρω από την περιοχή σε μια προσπάθεια να διασώσουν την 24χρονη διακυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Νωρίτερα, οι αντάρτες της Συρίας ανέφεραν ότι άρχισαν να περικυκλώνουν την πρωτεύουσα Δαμασκό, αφού κατέλαβαν, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, πολλές μεγάλες πόλεις στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια.

Από την προέλαση των ανταρτών στο Χαλέπι πριν από μια εβδομάδα, οι κυβερνητικές άμυνες έχουν καταρρεύσει σε όλη τη χώρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις κατέλαβαν μια σειρά από μεγάλες πόλεις.

Στην άλλη άκρη της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση 2.000 Σύροι στρατιώτες πέρασαν τη μεθοριακή διάβαση Αλ Κάιμ και εισήλθαν στο ιρακινό έδαφος, σε συνεννόηση με τον ιρακινό στρατό, δήλωσε στο Reuters το Σάββατο ο Turki Al-Mahlawi, δήμαρχος της πόλης.

«Οι δυνάμεις μας ξεκίνησαν την τελική φάση της περικύκλωσης της πρωτεύουσας Δαμασκού» ανέφερε ένας από τους διοικητές των ανταρτών, ο Χασάν Άμπντελ Γάνι. Το υπουργείο Άμυνας ωστόσο το διέψευσε, λέγοντας ότι «είναι αβάσιμες οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις μας, που είναι παρούσες σε όλες τις ζώνες της υπαίθρου της Δαμασκού, αποσύρθηκαν».

Οι Σύροι αντάρτες απέχουν πλέον μόλις 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Δαμασκό, αφού έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την επαρχία Ντεράα, στη νότια Συρία, το λίκνο της εξέγερσης του 2011 εναντίον του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφεραν ένας διοικητής τους και η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις του σε κοινότητες που απέχουν μόλις 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαμασκού, οι οποίες ελέγχονται πλέον από τους ντόπιους αντάρτες. Ο Γκάνι είπε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν την έδρα της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και ότι «συνεχίζουν» την πορεία τους προς την πρωτεύουσα.

Δρούζοι κατέλαβαν βάσεις στη Σουέιντα

Μετά την πτώση του Χαλεπιού, την περασμένη εβδομάδα, οι κυβερνητικές δυνάμεις καταρρέουν σε όλη τη χώρα, με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς οι αντάρτες καταλαμβάνουν τη μία μετά την άλλη πολλές μεγάλες πόλεις και επανεμφανίζονται σε περιοχές όπου θεωρείτο ότι η εξέγερση είχε καταπνιγεί εδώ και χρόνια. Πέρα από το Χαλέπι στα βόρεια, τη Χάμα στην κεντρική Συρία και το Ντέιρ Εζόρ στα ανατολικά, οι αντάρτες λένε ότι κατέλαβαν επίσης την Κουνέιτρα, την Ντεράα και τη Σουέιντα στα νότια και προωθούνται προς την πρωτεύουσα Δαμασκό.

Δρούζοι πολιτοφύλακες κατέλαβαν τις περισσότερες βάσεις του συριακού στρατού στην επαρχία Σουέιντα, που συνορεύει με την Ιορδανία, αφήνοντας μόνο μία μεγάλη βάση, στα βόρεια της πόλης Σουέιντα, ανέφεραν πηγές των ανταρτών στο πρακτορείο Reuters.

Η αεροπορική βάση Χαλχάλα, στα βόρεια της πόλης, παραμένει υπό τον έλεγχο του στρατού και οι δυνάμεις του ανασυντάσσονται.

Στο αρχηγείο της μονάδας των ειδικών δυνάμεων, που εδρεύει στην πόλη Σουέιντα, πολλοί λιποτάκτησαν μαζικά, σύμφωνα με τους αντάρτες. Εκατοντάδες στρατιώτες έχουν βρει καταφύγιο σε κοινοτικά κέντρα των Δρούζων, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

New York Times: Οι Ιρανοί εκκενώνουν

Ασαφές παραμένει πόσο καιρό ο Άσαντ μπορεί να παραμείνει στην εξουσία, ειδικά χωρίς τη βοήθεια ενός εκ των πιο ένθερμων συμμάχων του, του Ιράν. Το καθεστώς της Τεχεράνης έχει προσφέρει ισχυρή στρατιωτική υποστήριξη που ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του Άσαντ τα τελευταία 13 χρόνια του εμφύλιου πολέμου.

Σύμφωνα με τους New York Times, το Ιράν άρχισε να εκκενώνει τους στρατιωτικούς διοικητές και το προσωπικό του από τη Συρία την Παρασκευή, σε μία ένδειξη της αδυναμίας του Ιράν να βοηθήσει τον Μπασάρ αλ Άσαντ να διατηρήσει την εξουσία.

Μεταξύ εκείνων που πέρασαν στο γειτονικό Ιράκ και Λίβανο ήταν ανώτατοι διοικητές των ισχυρών δυνάμεων Κουντς του Ιράν, του εξωτερικού κλάδου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η κίνηση σηματοδοτεί μία στροφή για το Ιράν που έχει στηρίξει τον Άσαντ καθ' όλη τη διάρκεια του 13χρονου εμφυλίου πολέμου της Συρίας, αλλά και για την Τεχεράνη η οποία χρησιμοποίησε τη Συρία ως βασικό δρόμο για να προμηθεύσει με όπλα τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Το προσωπικό των φρουρών, κάποιο ιρανικό διπλωματικό προσωπικό, οι οικογένειές τους και Ιρανοί πολίτες αποχώρησαν επίσης, σύμφωνα με τους Ιρανούς αξιωματούχους, δύο από τους οποίους μέλη της Φρουράς και περιφερειακούς αξιωματούχους. Οι Ιρανοί άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Συρία το πρωί της Παρασκευής, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, αναφέρουν οι ΝΥΤ.

Διατάχθηκαν εκκενώσεις στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό και σε βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσαν Ιρανοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον μέρος του προσωπικού της πρεσβείας έχει αναχωρήσει.

Κάποιοι φεύγουν αεροπορικώς για την Τεχεράνη, ενώ άλλοι φεύγουν μέσω χερσαίων οδών προς τον Λίβανο, το Ιράκ και το συριακό λιμάνι της Λατάκια, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Το Ιράν αρχίζει να εκκενώνει τις δυνάμεις του και το στρατιωτικό του προσωπικό γιατί δεν μπορούμε να πολεμήσουμε ως συμβουλευτική και υποστηρικτική δύναμη εάν ο ίδιος ο στρατός της Συρίας δεν θέλει να πολεμήσει», είπε ο Μεχντί Ραχμάτι, ένας Ιρανός αναλυτής.

«Η ουσία», πρόσθεσε, «είναι ότι το Ιράν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση στη Συρία αυτή τη στιγμή με οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και αυτή η επιλογή είναι εκτός συζήτησης».

Μαζί με τη Ρωσία, το Ιράν υπήρξε ο πιο ισχυρός υποστηρικτής της συριακής κυβέρνησης, στέλνοντας συμβούλους και διοικητές σε βάσεις και στην πρώτη γραμμή και υποστηρίζοντας πολιτοφυλακές.

Πού βρίσκεται ο Άσαντ

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της Wall Street Journal, o Άσαντ παρέμεινε στη Συρία μέχρι την Παρασκευή. Την περασμένη εβδομάδα, τα παιδιά του και η σύζυγός του ταξίδεψαν στη Ρωσία και οι κουνιάδοι του ταξίδεψαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσαν αξιωματούχοι ασφαλείας της Συρίας και Άραβες αξιωματούχοι.

Αιγύπτιοι και Ιορδανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τον Άσαντ να εγκαταλείψει τη χώρα και να σχηματίσει ένα προσωρινό συμβούλιο που θα περιλαμβάνει την αντιπολίτευση, αναφέρει η WSJ.

Η αμερικανική πρεσβεία της Ιορδανίας στην Ουάσιγκτον αρνήθηκε ότι Ιορδανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τον Άσαντ να φύγει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.