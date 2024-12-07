Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμπλακούν στη σύγκρουση στη Συρία, όπου οι δυνάμεις των ανταρτών απειλούν την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

"Η Συρία είναι ένα χάος, αλλά δεν είναι φίλος μας και ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ. ΜΗΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τραμπ είπε ότι επειδή η Ρωσία, σύμμαχος του Άσαντ, είναι απασχολημένη με τον πόλεμο με την Ουκρανία, «φαίνεται ανίκανη να σταματήσει τις εξελίξεις στη Συρία, μιας χώρας που προστατεύουν εδώ και χρόνια».

Εάν η Ρωσία αναγκαζόταν να εγκαταλείψει τη Συρία, «ίσως να είναι στην πραγματικότητα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να της συμβεί», επειδή «δεν είχε ποτέ μεγάλο όφελος από τη Συρία η Ρωσία», είπε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι μαχητές της αντιπολίτευσης στη Συρία, σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, έχουν καταλάβει πλήρως πολλές πόλεις, σε μια εξαιρετικά συντονισμένη επίθεση, και τώρα βρίσκονται στα περίχωρα της Δαμασκού, προφανώς ετοιμάζονται να κάνουν μια πολύ μεγάλη κίνηση προς την εξουδετέρωση του Άσαντ. Η Ρωσία, επειδή είναι τόσο δεσμευμένη στην Ουκρανία, και με την απώλεια εκεί πάνω από 600.000 στρατιωτών, φαίνεται ανίκανη να σταματήσει αυτή την κυριολεκτική πορεία μέσα στη Συρία, μια χώρα που προστατεύει εδώ και χρόνια. Εδώ είναι που ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα αρνήθηκε να τιμήσει τη δέσμευσή του να προστατεύσει την ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ και ξέσπασε η κόλαση, με τη Ρωσία να παρεμβαίνει. Αλλά τώρα, όπως ενδεχομένως και ο ίδιος ο Άσαντ, αναγκάζονται να φύγουν, και αυτό μπορεί να είναι στην πραγματικότητα το καλύτερο πράγμα που μπορεί να τους συμβεί. Ποτέ δεν υπήρξε μεγάλο όφελος για τη Ρωσία από τη Συρία, εκτός από το να κάνει τον Ομπάμα να φαίνεται πραγματικά ηλίθιος. Σε κάθε περίπτωση, η Συρία είναι ένα χάος, αλλά δεν είναι φίλος μας, & ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ σχέση με αυτό. ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΉ ΜΑΣ ΜΆΧΗ. ΑΦΉΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΊ. ΜΗΝ ΕΜΠΛΑΚΕΊΤΕ!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.