X-odus: Αθλητές εγκαταλείπουν την πλατφόρμα του Ίλον Μασκ

Εναλλακτική λύση η ανταγωνιστική πλατφόρμα Bluesky;«Λέμε αντίο» ήταν η σύντομη και εύγλωττη αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Φράιμπουργκ στην πλατφόρμα Χ του Ίλον Μασκ. Ο σύλλογος αποχωρεί από το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γιατί έχει αγανακτήσει με την τοξική ατμόσφαιρα της δήθεν ανταλλαγής απόψεων και το υβρεολόγιο στα σχόλια του κάθε ανώνυμου χρήστη. Τα όσα ακολούθησαν το «Λέμε αντίο» μάλλον επιβεβαιώνουν τους ενδοιασμούς του γνωστού ποδοσφαιρικού συλλόγου. «Βρωμοομάδα», «μίζεροι αποτυχημένοι» και «αριστερά κατακάθια» ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια…



Δεν είναι μόνο η Φράιμπουργκ που «γυρίζει την πλάτη» στην άλλοτε εξαιρετικά δημοφιλή πλατφόρμα. Και άλλες ομάδες με φανατικούς φιλάθλους, όπως η Βέρντερ Βρέμης και η Ζανκτ Πάουλι, έχουν αποχωρήσει. Από τότε που εξαγόρασε το Twitter ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, κατηγορείται ότι δεν πράττει τα δέοντα για να αντιμετωπίσει τα υβριστικά, ρατσιστικά ή αντισημιτικά σχόλια στη συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα.

Θετικές αντιδράσεις πολλών φιλάθλωνΤο παράδειγμα των τριών φημισμένων συλλόγων της «Μπουντεσλίγκα» ακολουθούν πλέον και άλλες ομάδες ή αθλητικές ομοσπονδίες. Μεταξύ αυτών: η Χάνσα Ρόστοκ και το Μαγδεμβούργο που αγωνίζονται στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η ομάδα χάντμπολ του Μέλσουνγκεν, η Γερμανική Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, οι εθνικές ομοσπονδίες του βόλεϊ και του αλπικού σκι. Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ο Πάτρικ Γκένζινγκ, υπεύθυνος επικοινωνίας της Ζανκτ Πάουλι, δηλώνει ότι «η απόφαση μας (να αποχωρήσουμε από την πλατφόρμα X) προκαλεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ διεθνώς, ενώ καταγράφουμε πολύ θετικές αντιδράσεις».Στο ίδιο μήκος κύματος εκπρόσωπος της ομάδας του Φράιμπουργκ κάνει λόγο για «πολύ θετικές αντιδράσεις από τους οπαδούς μας». Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Γερμανίας αξιολογούν με κριτική διάθεση τη σημερινή εικόνα της πλατφόρμας Χ. Κάποιοι έχουν μειώσει την παρουσία τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Άλλοι πάλι διστάζουν να αποχωρήσουν, θεωρώντας ότι ίσως μειωθούν τα έσοδα από σημαντικές προωθητικές ενέργειες. Αυτό ισχύει κυρίως για μεγάλες ομάδες, όπως η Μπάγερν Μονάχου που διαθέτει σήμερα επτά εκατομμύρια ακολούθους μόνο στον γερμανόφωνο λογαριασμό της πλατφόρμας Χ.Όπως αναφέρει ο Ντάνιελ Νέλεκε, καθηγητής Επικοινωνίας στη Γυμναστική Ακαδημία της Κολωνίας, «για έναν global player δεν είναι εύκολη η απόφαση να εγκαταλείψει μία πλατφόρμα δικτύωσης, την οποία 'δούλευε' για τόσα πολλά χρόνια». Από την άλλη πλευρά ωστόσο, επισημαίνει, «η αποχώρηση ή και η κριτική αντιμετώπιση της πλατφόρμας Χ δεν αποκλείεται να ενισχύσει το brand name του συλλόγου». Η Φράιμπουργκ, που διέθετε 300.000 ακόλουθους, δεν θέλησε να παραμείνει σε μία πλατφόρμα που «κατακλύζεται από μίσος, πιέσεις, θεωρίες συνομωσίας», όπως αναφέρει εκπρόσωπος της ομάδας. «Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι σύλλογοι θα αρχίσουν να διερωτώνται, μήπως τελικά περισσότερο χάνουν παρά κερδίζουν από την παρουσία τους στην πλατφόρμα Χ» λέει ο Ντάνιελ Νέλεκε.Το Bluesky ως εναλλακτική λύση;Έχοντας ήδη αποχωρήσει από το Χ, η Βέρντερ Βρέμης, η Ζανκτ Πάουλι και η Φράιμπουργκ επικοινωνούν πλέον με τους οπαδούς τους μέσα από την ανταγωνιστική πλατφόρμα Bluesky. Μέσα σε λίγες ημέρες ο αριθμός των φόλοουερς στο Bluesky «έχει πολλαπλασιαστεί», λέει ο εκπρόσωπος της Ζανκτ Πάουλι, Πάτρικ Γκένζινκ, για να συμπληρώσει ότι «παρότι οι ακόλουθοι είναι ακόμη λιγότεροι από το X, η διαδραστική επικοινωνία τους είναι πιο έντονη, ενώ βλέπουμε πολύ λιγότερα σχόλια με ρατσιστικό, αντισημιτικό ή εν γένει υβριστικό περιεχόμενο».Το Bluesky ιδρύθηκε το 2019 από τον Τζακ Ντόρσεϊ και το λογότυπό του θυμίζει το αρχικό λογότυπο του Twitter. Έχει ήδη προσελκύσει 20 εκατομμύρια χρήστες, αριθμός που παραμένει βέβαια πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο της πλατφόρμας X. Αξιοσημείωτο είναι ότι όσοι εγκαταλείπουν το Χ αναφέρουν ως κύριο λόγο για την αποχώρησή τους τον Ίλον Μασκ. «Έχει μετατρέψει το Χ σε μία πλατφόρμα μίσους» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ζανκτ Πάουλι.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

