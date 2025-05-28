Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυτοί είναι οι όροι του Πούτιν για την ειρήνη

Τους όρους του Βλαντίμιρ Πούτιν για να επιτευχθεί ειρήνη στο ουκρανικό μέτωπο αποκαλύπτει το πρακτορείο Reuters σε αποκλειστικό του δημοσίευμα, επικαλούμενο ρωσικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Οι ρωσικές πηγές απειλούν ότι σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτοί το Κίεβο θα πληρώσει αύριο βαρύτερο τίμημα.

Οι όροι του Ρώσου προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνουν την απαίτηση οι Δυτικοί ηγέτες να δεσμευτούν γραπτώς να σταματήσουν την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και να άρουν ένα μέρος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές μίλησαν στο Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει την πιο αιματηρή ευρωπαϊκή σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τελευταία διάστημα έχει δείξει εντεινόμενο εκνευρισμό για τη στάση του Πούτιν, προειδοποιώντας ότι ο Ρώσος ηγέτης «παίζει με τη φωτιά».

Αφού μίλησε με τον Τραμπ για περισσότερες από δύο ώρες την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεργαστεί με την Ουκρανία σε ένα μνημόνιο που θα καθορίσει τα περιγράμματα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος μιας κατάπαυσης του πυρός. Η Ρωσία λέει ότι αυτή τη στιγμή συντάσσει τη δική της εκδοχή του μνημονίου και δεν μπορεί να εκτιμήσει πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό.

Το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, παίζοντας με τον χρόνο ενώ τα στρατεύματά της προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα», ξεκαθάρισε μια ανώτερη ρωσική πηγή με γνώση του σκεπτικού του Κρεμλίνου, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι τρεις ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι ο Πούτιν θέλει μια «γραπτή» δέσμευση από τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις να μην διευρύνουν την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία του ΝΑΤΟ προς ανατολάς δηλαδή τον επίσημο αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας και άλλων πρώην σοβιετικών δημοκρατιών.

Η Ρωσία θέλει επίσης η Ουκρανία να παραμείνει ουδέτερη, να αρθούν ορισμένες δυτικές κυρώσεις, να επιλυθεί το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη Δύση και να προστατευτούν οι ρωσόφωνοι στην Ουκρανία, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Η πρώτη πηγή ανέφερε ότι, εάν ο Πούτιν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τους δικούς του όρους, θα επιδιώξει να δείξει στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους με στρατιωτικές νίκες ότι «η ειρήνη αύριο θα είναι ακόμη πιο επώδυνη».

Ο Πούτιν και οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο στις φιλοδοξίες της για ένταξη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δηλώσει ότι χρειάζεται η Δύση να της δώσει μια ισχυρή εγγύηση ασφαλείας για να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Το ΝΑΤΟ έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα αλλάξει την πολιτική του «ανοιχτών θυρών» μόνο και μόνο επειδή το απαιτεί η Μόσχα.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο της χώρας. Αν και η ρωσική προέλαση έχει επιταχυνθεί τον τελευταίο χρόνο, ο πόλεμος κοστίζει ακριβά τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία όσον αφορά τις απώλειες και τις στρατιωτικές δαπάνες.

Η πρώτη πηγή ανέφερε δε ότι εάν ο Πούτιν έβλεπε μια τακτική ευκαιρία στο πεδίο της μάχης, θα προέλαυνε περαιτέρω στην Ουκρανία - και ότι το Κρεμλίνο πιστεύει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να συνεχίσει να πολεμά για χρόνια ανεξάρτητα από τις κυρώσεις και τα οικονομικά προβλήματα που επιβάλλονταν από τη Δύση.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Πούτιν ήταν πλέον λιγότερο διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς στο εδαφικό ζήτημα και εμμένει στη δημόσια θέση του ότι ήθελε το σύνολο των τεσσάρων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία που διεκδικούνται από τη Ρωσία.

«Ο Πούτιν έχει σκληρύνει τη θέση του», δήλωσε η δεύτερη πηγή σχετικά με το εδαφικό ζήτημα.

Το Κρεμλίνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό του ρεπορτάζ του Reuters.

Τόσο η Μόσχα, όσο και το Κίεβο και το ΝΑΤΟ δεν έχουν σχολιάσει προσώρας το δημοσίευμα του Reuters.

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 50.000 στρατιώτες ετοιμάζοντας επίθεση στην περιοχή Σούμι (βορειοανατολικά) της Ουκρανίας, προειδοποίησε στο μεταξύ την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία θα ανακοινώσει τoν επόμενo γύρο απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας το προσεχές διάστημα, δήλωσε στο μεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της Ρωσίας αιτήματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», διεμήνυσε ο Λαβρόφ.

