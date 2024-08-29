Η CIA (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ) ανάφερε ότι οι ισλαμιστές που οργάνωναν επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη ήθελαν να σκοτώσουν «ένα τεράστιο αριθμό» ανθρώπων στην εκδήλωση.



Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αμερικανική υπηρεσία στις αυστριακές αρχές τούς επέτρεψαν να ματαιώσουν το σχέδιο και να σώσουν «εκατοντάδες ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη ο υποδιευθυντής της CIA Ντέιβιντ Κοέν.



Ο κ. Κοέν τόνισε ότι «υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη συναυλία, είμαι βέβαιος ότι πολλοί ήταν Αμερικανοί». Πρόσθεσε ότι τα σχέδια των υπόπτων ήταν «προχωρημένα».



Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν για το σχέδιο, που φέρεται να είναι εμπνευσμένο από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.



«Οι Αυστριακοί μπόρεσαν να κάνουν αυτές τις συλλήψεις επειδή η υπηρεσία και οι εταίροι μας στην κοινότητα πληροφοριών τους παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το τι σχεδίαζε να κάνει αυτή η συνδεδεμένη με το ISIS ομάδα», είπε ο επικεφαλής της CIA, μιλώντας σε ένα συνέδριο. Δεν αποκάλυψε πώς η υπηρεσία του είχε μάθει για το σχέδιο.



Περίπου 200.000 άτομα αναμενόταν να παρακολουθήσουν μία από τις τρεις συναυλίες της Σουίφτ στη Βιέννη, που αποτελούσε μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο «The Eras».



Στις 7 Αυγούστου, μια ημέρα πριν από την πρώτη συναυλία, οι διοργανωτές της συναυλίας ανακοίνωσαν ότι οι συναυλίες θα ακυρωθούν μετά από μια προειδοποίηση για «σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση» από κυβερνητικούς αξιωματούχους.



Την ίδια ημέρα οι αυστριακές αρχές συνέλαβαν δύο από τους υπόπτους. Ο τρίτος συνελήφθη δύο μέρες αργότερα.



Οι αρχές δήλωσαν ότι ο κύριος ύποπτος, ένας 19χρονος Αυστριακός πολίτης, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Ήλπιζε να «σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσαν οι αρχές.



Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά, η Σουίφτ σχολίασε δημόσια την σχεδιαζόμενη επίθεση, γράφοντας στο Instagram ότι η ακύρωση των συναυλιών στη Βιέννη την πείραξε πολύ.



«Ο λόγος για τις ακυρώσεις με γέμισε με μια νέα αίσθηση φόβου, και μια τεράστια ενοχή επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν προγραμματίσει να έρθουν σε αυτές τις συναυλίες», έγραψε. «Αλλά ήμουν επίσης τόσο ευγνώμων στις αρχές γιατί χάρη σε αυτές θρηνούσαμε συναυλίες και όχι ζωές».

Πηγή: skai.gr

