Καθολική Εκκλησία: Μην ψηφίσετε AfD!

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τις ιστορικές, όπως αναμένονται να είναι, εκλογές στη Θουριγγία και τη Σαξονία την ερχόμενη Κυριακή και ήδη η Εναλλακτική για τη Γερμανία έχει αέρα πρωτιάς και στα δύο κρατίδια. Στη Θουριγγία προηγείται ξεκάθαρα, βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων.



Στη Σαξονία δίνει μάχη με τους Χριστιανοδημοκράτες, προηγείται όμως τις τελευταίες μέρες κατά 2 μονάδες και εκεί. Kαι στο Βρανδεμβούργο, που διεξάγει επίσης εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου, η AfD προηγείται.



Με μια ηχηρή παρέμβασή της η Επισκοπική Συνέλευση της Καθολικής Εκκλησίας διά του Επισκόπου Γκέοργκ Μπέτσινγκ, καλεί τους πιστούς στη Θουριγγία και κατ' επέκταση στην ανατολική Γερμανία να μην ψηφίσουν την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία.



Κι αυτό διότι οι θέσεις της «δεν συνάδουν με τις χριστιανικές αξίες, τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το χριστιανικό πρόταγμα για φιλανθρωπία και αλληλεγγύη».«Αυτό το κόμμα θέλει να ανατρέψει το ελεύθερο, δημοκρατικό σύστημα» αναφέρει ο πρόεδρος της Επισκοπικής Συνέλευσης, θεολόγος και Επίσκοπος του Λίμπουργκ, Γκέοργκ Μπέτσινγκ.



«Ακροδεξιά κόμματα όπως το AfD δεν αποτελούν επιλογή ψήφου για τους Χριστιανούς. Η ψήφος είναι υποχρέωση. Γι αυτό σας ενθαρρύνουμε να ψηφίσετε. Αλλά σας προσφέρουμε και προσανατολισμό» αναφέρει ο Επίσκοπος, μιλώντας στην εφημερίδα Tagespiegel, κάνοντας λόγο για ένα κόμμα που διαρκώς «ριζοσπαστικοποιείται» τα τελευταία χρόνια.

Άμεση απάντηση από την AfD

Ήδη πάντως από τον Φεβρουάριο η Επισκοπική Συνέλευση με κοινή δήλωση του προεδρείου της είχε πάρει σαφείς αποστάσεις από την AfD, τότε με φόντο τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις περί σχεδίων μαζικών «επαναπατρισμών» μεταναστών που ζουν στη Γερμανία.



Η οργή της Έναλλακτικής για τη Γερμανία ήταν άμεση και σκωπτική. «Ο Μπέτσινγκ μπέρδεψε τη θέση του ποιμένα της κοινότητας με το αξίωμα του κυβερνητικού εκπροσώπου» αναφέρει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ΑFP η εκπρόσωπος του κόμματος για θρησκευτικά ζητήματα στο ομοσπονδιακό κοινουλίου, Νικόλ Χεχστ.



Πάντως ο Επίσκοπος του Λίμπουργκ στην ίδια συνέντευξη ήταν επικριτικός και ως προς τη Σάρα Βάγκενκνεχτκαι το προσωπαγές κόμμα της λέγοντας ότι «μιλά υπέρ του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν την ώρα που η χώρα του έχει εισβάλλει σε μια κυρίαρχη χώρα και διεξάγει πόλεμο εδώ και σχεδόν τρία χρόνια».



Προχώρησε όμως στις δηλώσεις του παραπέρα, λέγοντας ότι για εκείνον, όποιος συμπάσχει με τον Πούτιν θέτει σε κίνδυνο βασικές αρχές της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου αλλά και της ειρήνης στην Ευρώπη.

