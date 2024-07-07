Νετανιάχου: Μια εκεχειρία στη Γάζα θα πρέπει να επιτρέπει στο Ισραήλ να επαναλάβει τις εχθροπραξίες

Τυχόν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θα πρέπει να επιτρέπει στο Ισραήλ να επαναλάβει τις εχθροπραξίες μέχρι την επίτευξη των πολεμικών του στόχων, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς αναμένεται η επανάληψη των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το σχέδιο προς το οποίο συμφώνησε το Ισραήλ και χαιρέτισε ο πρόεδρος Μπάιντεν θα επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων χωρίς να δημιουργήσει προσκόμματα στους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους», ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η συμφωνία πρέπει να απαγορεύει την είσοδο όπλων προς την Χαμάς μέσω των συνόρων της Αιγύπτου με τη Γάζα και δεν πρέπει να επιτρέψει την επιστροφή στη βόρεια Γάζα χιλιάδων παλαιστίνιων ενόπλων πρόσθεσε.

«Η μπάλα στο γήπεδο του Ισραήλ»

Η Χαμάς δέχεται να διαπραγματευθεί για την τύχη των ομήρων και την απελευθέρωση παλαιστινίων κρατουμένων εν τη απουσία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε νωρίτερα ανώτατος αξιωματούχος του κινήματος που διοικεί την Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς απαιτούσε την συμφωνία του Ισραήλ για μία καθολική και μόνιμη κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για διαπραγμάτευση», είπε. «Αυτό το σημείο ξεπεράστηκε αφού οι μεσολαβητές δεσμεύθηκαν ότι όσο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, η κατάπαυση του πυρός θα παραμένει σε ισχύ».

«Η Χαμάς υπαναχώρησε ως προς τον όρο που είχε θέσει για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και δέχθηκε την έναρξη διαπραγματεύσεων», επέμεινε το στέλεχος του κινήματος την ώρα που ενισχύονται οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.