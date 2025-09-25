CEO Ryanair: Πρέπει να καταρρίπτονται τα ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ερωτηθείς για το ζήτημα των drones που διαταράσσουν τη λειτουργία των αεροδρομίων σε ευρωπαϊκά κράτη - με το τελευταίο περιστατικό να λαμβάνει χώρα στη Δανία - ο Διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, δήλωσε ότι η αεροπορική βιομηχανία δεν μπορεί ποτέ να είναι θωρακισμένη από οποιαδήποτε απειλή. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να υιοθετήσει μια πολύ πιο σκληρή στάση. Πρέπει να καταρρίπτουμε τα ρωσικά αεροσκάφη που πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», τόνισε.

Ακόμη, εξέφρασε την άποψη ότι «η αναστάτωση που προκαλούν τα drones θα έχει ελάχιστη επίδραση στις επιχειρήσεις». «Τα drones διαταράσσουν τις δραστηριότητές μας, αλλά ανακάμπτουμε γρήγορα. Είναι ένα «ενοχλητικό» φαινόμενο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ότι η επιλογή της κατάρριψης ενός μαχητικού αεροσκάφους που θα εισέρχεται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ είναι «στο τραπέζι». «Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στο CNN. «Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση εισβολής στον εναέριο χώρο, μετά από προειδοποίηση και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας, φυσικά και υπάρχει η επιλογή να καταρρίψουμε ένα μαχητικό αεροσκάφος που εισβάλλει στον εναέριο χώρο μας».

Σημειώνεται ότι και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα, λέγοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο, ενώ για τη στάση των ΗΠΑ τόνισε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις». «Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, στο βόρειο τμήμα της Δανίας, έκλεισε προσωρινά μετά την εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο του μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα την εκτροπή τουλάχιστον τριών πτήσεων. Τρία άλλα μικρότερα αεροδρόμια στη νότια περιοχή της χώρας - Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ - εντόπισαν επίσης drones, αλλά δεν έκλεισαν.

Πηγή: skai.gr

