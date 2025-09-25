Η αστυνομία του Ισραήλ συνέλαβε άνδρα που απειλούσε να σκοτώσει τον Νετανιάχου

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε έναν άνδρα επειδή απείλησε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι λίγο πριν από την έναρξη των εορτών της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς τη Δευτέρα το βράδυ, ένας άνδρας περίπου σαράντα ετών από τη νότια πόλη Κιριάτ Γκατ μπήκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα λέγοντας ότι θα σκότωνε τον Νετανιάχου.

«Ο ύποπτος είπε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να αγοράσει ένα πυροβόλο όπλο και να πυροβολήσει τον πρωθυπουργό τρεις φορές», ανέφερε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να απαγγελθεί κατηγορητήριο εναντίον του την Πέμπτη. Η αστυνομία αναμένεται να κρατήσει τον άνδρα υπό κράτηση μέχρι το τέλος της νομικής διαδικασίας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Νετανιάχου έχει χάσει την υποστήριξη του κοινού κατά τη διάρκεια του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα εναντίον των ενόπλων της Χαμάς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε φόβους για μεγαλύτερη απομόνωση του Ισραήλ παγκοσμίως.

Στη Γάζα κρατούνται 48 όμηροι - 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί - και οι οικογένειές τους έχουν παροτρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία που θα τους φέρει πίσω στην πατρίδα τους.

Πηγή: skai.gr

