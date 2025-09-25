Αυξητική τάση παρουσιάζει στη Γαλλία το φαινόμενο της αδικαιολόγητης απουσίας από τον εργασιακό χώρο, παράλληλα με μια αύξηση 60% στις αναρρωτικές άδειες από το 2012.

Μάλιστα, οι απουσίες αυξήθηκαν μετά την πανδημία της COVID, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Μπροστά σε αυτή την... επιδημία, η οποία σήμερα κοστίζει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ένα ποσό το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της χώρας που αντιμετωπίζει χρόνια δημοσιονομική κρίση, πολλές εταιρίες προσλαμβάνουν πλέον ιδιωτικούς ερευνητές, για να παρακολουθούν τους υπαλλήλους που απουσιάζουν επικαλούμενοι ασθένεια.

Για ποιους λόγους κάνουν «κοπάνα» από τη δουλειά οι Γάλλοι

Το Reuters μίλησε με πέντε ιδιωτικούς ερευνητές και όλοι τους είπαν ότι η απάτη με τις αναρρωτικές άδειες γνωρίζει άνθηση - σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κάποιοι από αυτούς έχουν εγκαταλείψει τις συνήθεις υποθέσεις, όπως οι εξωσυζυγικές σχέσεις, για να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην παρακολούθηση εργαζομένων που θεωρούνται ύποπτοι ότι κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας χωρίς λόγο.

Ο ντετέκτιβ Μπατίστ Πανό δήλωσε ότι τα συμβόλαιά του που συνδέονται με ύποπτες αναρρωτικές άδειες έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά την τελευταία τετραετία.

Ο Φαμπρίς Λεμάν, ιδιωτικός ντετέκτιβ από το 1994, αναλαμβάνει όλο και περισσότερες υποθέσεις παρακολούθησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος θεωρείται ένας από εκείνους, όπου γίνεται κατάχρηση της αναρρωτικής άδειας.

Οπως εξηγεί ο Λεμάν, ένας από τους «στόχους» του ήταν ύποπτος ότι εργαζόταν για αντίπαλη εταιρεία, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν την αναρρωτική τους άδεια για να ιδρύσουν δικές τους εταιρείες.

Ο συνεργάτης του Λεμάν, Πατρίς Λεμπέκ, λέει ότι έχει δει ανθρώπους να δηλώνουν ασθένεια και να πηγαίνουν κατευθείαν στο αεροδρόμιο για να φύγουν για διακοπές.

«Είτε πρόκειται για τον εργασιακό χώρο είτε για ένα παντρεμένο ζευγάρι, πάντα καταλήγει σε δύο πράγματα: χρήματα ή απιστία», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η απάτη με τους γιατρούς και τα επιδόματα

Έκθεση του 2024 της Γενικής Επιθεώρησης Οικονομικών διαπίστωσε ότι οι υπάλληλοι στο γαλλικό δημόσιο έλαβαν 14,5 ημέρες αναρρωτικής άδειας το 2022, ενώ εκείνοι του ιδιωτικού τομέα 11,7 ημέρες.

Η γαλλική κοινωνική ασφάλιση καταβάλλει επίδομα έως και 41,47 ευρώ ημερησίως σε υπαλλήλους με αναρρωτική άδεια, για μέγιστη χρονική διάρκεια τριών ετών.

Ωστόσο, οι εργοδότες συμπληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου του μισθού για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Τον Ιούλιο, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού αποκάλυψε πως οι μισές αναρρωτικές άδειες που ξεπερνούσαν τους 18 μήνες ήταν αδικαιολόγητες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Μπρουνό Μπουαβάν λέει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις να παταχθεί η απάτη -όπως να στοχοθετηθούν οι γιατροί που χορηγούν αδικαιολόγητες αναρρωτικές άδειες είναι «ανοησίες» καθώς οι παρατυπίες σπανίως τιμωρούνται.

Οπως εξηγεί, είχε προσληφθεί από μια μεγάλη εταιρεία δημόσιων μεταφορών, σε ένα τμήμα της οποίας το 30% των υπαλλήλων βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια.

«Στοιχειοθετήσαμε υποθέσεις, βρήκαμε εκείνους που εργάζονται αλλού, κανένας δεν τιμωρήθηκε. Ο πελάτης δεν μας προσέλαβε ξανά, μας είπε: είναι άσκοπο, δεν μπορούμε να τους απολύσουμε» εξηγεί ο ίδιος.

Τι λένε οι ειδικοί

Η «κουλτούρα της επιχείρησης» που υπάρχει στη Γαλλία δεν βοηθάει, λένε ειδικοί.

«Εχουμε αυξανόμενη εργασιακή πίεση και ένα πολύ κάθετο, αυταρχικό τρόπο διαχείρισης στη Γαλλία, που πλέον δεν ταιριάζει με την ανάγκη των υπαλλήλων για ενσυναίσθηση και συλλογική αλλαγή. Το σύστημα είναι καταπιεστικό», λέει ο οικονομολόγος Ζαν-Κλοντ Ντελζέν.

Από την πλευρά της, η Σαμπρινά Αλί Μπεναλί, μια γιατρός στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, η οποία συνυπέγραψε τις προτάσεις για το σύστημα υγείας του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», έχει αντίθετη άποψη πάντως.

Απορρίπτει την εικόνα που παρουσιάζουν κάποιες εταιρείες για τους υπαλλήλους τους, ότι αντιμετωπίζονται με υπερβολική επιείκεια.

Παρότι κάποιοι προσφεύγουν σε εκείνη ζητώντας αναρρωτική άδεια, η ίδια εκτιμά ότι τα περί εκτεταμένης απάτης είναι «φαντασιοπληξίες».

