Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ - Ένας τραυματίας (Βίντεο)

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη την Πέμπτη στο Τελ Αβίβ - Τραυματίστηκε ένας 46χρονος άνδρας - Οι διασώστες τον βρήκαν αναίσθητο με ελαφρά τραύματα

UPDATE: 14:27
Έκρηξη αυτοκινήτου

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε την Πέμπτη ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη σε δρόμο στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η αιτία της έκρηξης που σημειώθηκε στην οδό La Guardia δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής.

Σύμφωνα με το The Times of Israel, από την έκρηξη του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ένας 46χρονος άνδρας. Οι διασώστες τον βρήκαν αναίσθητο με ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ, όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Έκρηξη Ισραήλ αυτοκίνητο Τελ Αβίβ
