Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε την Πέμπτη ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη σε δρόμο στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η αιτία της έκρηξης που σημειώθηκε στην οδό La Guardia δεν είναι μέχρι στιγμή σαφής.

Σύμφωνα με το The Times of Israel, από την έκρηξη του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ένας 46χρονος άνδρας. Οι διασώστες τον βρήκαν αναίσθητο με ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται στο σημείο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ, όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.

القناة 12 الصهيونية:



جرحى في انفجار سيارة في "تل أبيب" pic.twitter.com/Nvf060Wo5o — عمار العامري🇮🇶HST🇮🇶 (@_78iiipjff) September 25, 2025

*‌القناة 12 الإسرائيليّة: وقوع إصابات في انفجار سيارة في تل أبيب pic.twitter.com/RKaSeXfiDr — Sawt El Mada (@Sawtelmada) September 25, 2025

A car explosion on La Guardia Street in Tel Aviv, occupied territories has left several people injured, according to initial reports. pic.twitter.com/5dUbYQb0eV — Palestine Highlights (@PalHighlight) September 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.