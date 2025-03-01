Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι απέρριψε τη “διαμόρφωση” από το Ισραήλ μιας παράτασης της πρώτης φάσης της εκεχειρίας για τη Γάζα, τη σημερινή ημέρα της λήξης της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κάσεμ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby TV ότι επί του παρόντος, δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ισραήλ στη Γάζα, για μία δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

