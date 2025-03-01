Μ. Ρούμπιο: Ηγετικός ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

«Στη σημερινή συνάντησή μου με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γεραπετρίτη, συζητήσαμε τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί ως εταίροι, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτηση του στο Χ μετά την ολοκλήρωση του τετ α τετ με τον Έλληνα ομόλογο του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

In my meeting with Greek Foreign Minister Gerapetritis today, we discussed what we can accomplish together as partners, NATO Allies, and during Greece's term at the UNSC. We also discussed Greece’s security and energy leadership in the Eastern Mediterranean and prospects for… pic.twitter.com/rZgMMMh3La — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 1, 2025

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προοπτικές για μελλοντική συνεργασία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αμφότεροι οι υπουργοί επεσήμαναν το στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών σχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, συμφώνησαν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, της οικονομίας, του εμπορίου και του τουρισμού.

Η συζήτηση στράφηκε και στα θέματα της Μέσης Ανατολής, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να έχει την ευκαιρία να ενημερώσει για τη πρόσφατη περιοδεία και επίσκεψη του στη Συρία. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίστηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου, ο οποίος είναι σε θέση να διατηρεί στρατηγική σχέση με Ισραήλ και άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες του αραβικού κόσμου.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, στον τομέα της μετανάστευσης και στην τεχνητή νοημοσύνη, συνομιλώντας παράλληλα και για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη δυναμική παρουσία της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

