Το Κρεμλίνο απάντησε σήμερα στην απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στις χώρες της ομάδας Brics, ανάμεσα τους και η Ρωσία, αν αυτές αποκτήσουν δικό τους νόμισμα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε σήμερα ότι η ομάδα των Brics, στην οποία ανήκει και η Ρωσία, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινού νομίσματος, αλλά απλώς τη δημιουργία πλατφορμών κοινών επενδύσεων.

«Το ζήτημα είναι ότι η Brics δεν συζητά τη δημιουργία κοινού νομίσματος, ούτε το έχει κάνει ποτέ. Η Brics συζητά τη δημιουργία νέων, κοινών πλατφορμών επενδύσεων που θα επιτρέπουν κοινές επενδύσεις σε τρίτες χώρες, αμοιβαίες επενδύσεις και τα λοιπά», διευκρίνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε χθες, Πέμπτη, την απειλή του να επιβάλει δασμούς 100% στην ομάδα Brics, αν επιχειρήσει να δημιουργήσει δικό της νόμισμα.

«Η άποψη ότι τα μέλη της Brics προσπαθούν να απομακρυνθούν από το δολάριο κι εμείς μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα ΤΕΛΕΙΩΣΕ», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ κάνει αντίστοιχες δηλώσεις, δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουν ξαναγίνει δηλώσεις όπως αυτή στο παρελθόν, όταν είχε μόλις εκλεγεί», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, «οι Αμερικανοί ειδικοί μάλλον πρέπει να εξηγήσουν πιο λεπτομερώς στον Τραμπ την ατζέντα της Brics».

Τον Δεκέμβριο το Κρεμλίνο είχε επισημάνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να αναγκάσουν τις χώρες να χρησιμοποιούν το δολάριο θα γυρίσει μπούμερανγκ, αφού ο Τραμπ είχε εκτοξεύσει αντίστοιχες απειλές εναντίον της Brics.

Η ομάδα Brics περιλαμβάνει 10 χώρες, ανάμεσά τους η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική.

Οι χώρες της Brics δηλώνουν ότι επιθυμούν να περιορίσουν τη δυτική κυριαρχία στον κόσμο. Δεν διαθέτουν κοινό νόμισμα, αλλά οι συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ενταθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επιβολή δυτικών κυρώσεων στη Μόσχα.

Ωστόσο στην σύνοδο των Brics στα τέλη Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η ιδέα του κοινού νομίσματος “δεν έχει ωριμάσει ακόμη”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

