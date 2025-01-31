Αντιμέτωπα με δασμούς 100% θα βρεθούν τα κράτη μέλη των BRICS αν υπονομεύσουν το δολάριο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι απαιτεί από τα κράτη μέλη των BRICS να δεσμευτούν να μην δημιουργήσουν νέο νόμισμα ή να στηρίξουν άλλο που θα αντικαταστήσει το αμερικανικό δολάριο, αλλιώς οι χώρες αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς 100%, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ξανά προηγουμένως τα κράτη BRICS, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική να μην αντικαταστήσουν το δολάριο των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

