Αντιμέτωπα με δασμούς 100% θα βρεθούν τα κράτη μέλη των BRICS αν υπονομεύσουν το δολάριο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι απαιτεί από τα κράτη μέλη των BRICS να δεσμευτούν να μην δημιουργήσουν νέο νόμισμα ή να στηρίξουν άλλο που θα αντικαταστήσει το αμερικανικό δολάριο, αλλιώς οι χώρες αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς 100%, όπως αναφέρει το Reuters.
Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ξανά προηγουμένως τα κράτη BRICS, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική να μην αντικαταστήσουν το δολάριο των ΗΠΑ.
