Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντιμέτωπα με δασμούς 100% θα βρεθούν τα κράτη μέλη των BRICS αν υπονομεύσουν το δολάριο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ξανά προηγουμένως τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική να μην αντικαταστήσουν το δολάριο των ΗΠΑ

Dollar USA

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι απαιτεί από τα κράτη μέλη των BRICS να δεσμευτούν να μην δημιουργήσουν νέο νόμισμα ή να στηρίξουν άλλο που θα αντικαταστήσει το αμερικανικό δολάριο, αλλιώς οι χώρες αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς 100%, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ξανά προηγουμένως τα κράτη BRICS, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική να μην αντικαταστήσουν το δολάριο των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολάριο ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark