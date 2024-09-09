Αυξήσεις μισθών 25% σε βάθος τεσσάρων ετών υπόσχεται η Boeing στο προσωπικό της σε μια προσπάθεια να αποφύγει μια απεργία που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε κλείσιμο των γραμμών παραγωγής στις ΗΠΑ.

Οι ηγέτες των συνδικάτων που εκπροσωπούν περισσότερους από 30.000 εργαζομένους προέτρεψαν τους εργαζόμενους να υποστηρίξουν την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την ως την καλύτερη σύμβαση που είχαν ποτέ διαπραγματευτεί.

Εάν εγκριθεί η συμφωνία θα ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα για τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο της Boeing, Kelly Ortberg, η οποία αντιμετωπίζει πίεση να διορθώσει τα ζητήματα ποιότητας και φήμης της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι της Boeing στην περιοχή του Σιάτλ και του Πόρτλαντ πρόκειται να ψηφίσουν για τη συμφωνία την Πέμπτη. Ωστόσο, δεν έχει απομακρυνθεί το σενάριο να προχωρήσουν σε απεργία οι εργαζόμενοι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν τα δύο τρίτα των μελών του συνδικάτου την υποστηρίξουν σε ξεχωριστή ψηφοφορία.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους εργαζόμενους της Boeing, η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Stephanie Pope, περιέγραψε την πρόταση ως «ιστορική προσφορά».

Εάν επικυρωθεί από μέλη του συνδικάτου, θα είναι η πρώτη πλήρης σύμβαση εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των συνδικάτων τα τελευταία 16 χρόνια.

«Μπορούμε ειλικρινά να πούμε ότι αυτή η πρόταση είναι η καλύτερη σύμβαση που έχουμε διαπραγματευτεί στην ιστορία μας», ανέφερε δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Μηχανολόγων και Εργατών Αεροδιαστημικής (IAM).

Εκτός από την αύξηση των αμοιβών, η συμφωνία προσφέρει στους εργαζόμενους βελτιωμένα οφέλη υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης και δέσμευση της Boeing να κατασκευάσει το επόμενο εμπορικό της αεροπλάνο στην περιοχή του Σιάτλ. Δίνει επίσης στα μέλη του σωματείου περισσότερο λόγο σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας.

«Οικονομικά, η εταιρεία βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω πολλών αυτοπροκαλούμενων σφαλμάτων. Είναι τα μέλη της IAM που θα επαναφέρουν αυτή την εταιρεία σε τροχιά», δήλωσαν οι διαπραγματευτές, αναφερόμενοι στις κρίσεις που αντιμετωπίζει η Boeing τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Ortberg, βετεράνος και μηχανικός της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, ανέλαβε νέος διευθύνων σύμβουλος της Boeing τον περασμένο μήνα.

Ο διορισμός του ήρθε καθώς η εταιρεία ανέφερε βαθύτερες οικονομικές απώλειες και συνέχισε να αγωνίζεται να επιδιορθώσει τη φήμη της μετά τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν σε αεροπλάνα της κατά τη διάρκεια πτήσεις και τα δύο θανατηφόρα ατυχήματα πριν από πέντε χρόνια.

