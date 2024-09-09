Οι Ρεπουμπλικάνοι δημοσιοποίησαν χθες Κυριακή εξαιρετικά επικριτική έκθεση για την αποχώρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021, κατόπιν απόφασης του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που τερμάτισε με απόλυτα χαοτικό τρόπο τον πιο μακρόχρονο πόλεμο στον οποίο ενεπλάκησαν ποτέ οι ΗΠΑ.

Στο έγγραφο, συνταγμένο από Ρεπουμπλικάνους, μέλη της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, τονίζεται πως ο κ. Μπάιντεν «απέτυχε να περιορίσει τις προβλέψιμες συνέπειες» της απόσυρσης των στρατευμάτων δυνάμει συμφωνίας που είχε συνάψει η κυβέρνηση του προκατόχου του.

Οι Ταλιμπάν —έκτοτε στην εξουσία στο Αφγανιστάν— κυρίευσαν την Καμπούλ, την πρωτεύουσα, τη 15η Αυγούστου 2021, αφού η κυβέρνηση που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους κατέρρευσε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους την 30ή.

Την 26η, επίθεση βομβιστή-καμικάζι σκότωσε τους 13 αμερικανούς στρατιωτικούς και 170 Αφγανούς στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της πρωτεύουσας.

Στην έκθεσή τους, οι Ρεπουμπλικάνοι τόνισαν τις ανησυχίες που εξέφραζαν αξιωματικοί του στρατού, που εκτιμούσαν πως ήταν απαραίτητο να διατηρηθεί κάποια παρουσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη χώρα όπου η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε πόλεμο το 2001.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους απέρριψαν το κείμενο, θεωρώντας πως σκοπός του είναι να πλήξει την παράταξη ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του, η απόφαση του Τζο Μπάιντεν οφειλόταν στην «άκαμπτη άποψη που είχε για πολύ καιρό», που ήταν κατ’ αυτούς ότι «οι ΗΠΑ δεν έπρεπε πλέον να είναι παρούσες στο Αφγανιστάν».

Πάντα σύμφωνα με το κείμενο, η επιλογή του Δημοκρατικού δεν «βασιζόταν στην κατάσταση ασφαλείας», ούτε «στη συμφωνία στη Ντόχα» που υπογράφτηκε επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, το 2020, και προέβλεπε την ειρήνευση και την απόσυρση του αμερικανικού στρατού. Ούτε οφειλόταν σε συμβουλές «ειδικών για την εθνική ασφάλεια» ή «συμμάχων».

Ο κ. Μπάιντεν επικρίνεται συχνά από τους αντιπάλους του στις ΗΠΑ διότι προχώρησε στην απόσυρση του αμερικανικού στρατού χωρίς την επιβολή κανενός όρου στους Ταλιμπάν ούτε εξασφάλιση κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στους αντάρτες και τις δυνάμεις της εντέλει ανατραπείσας κυβέρνησης.

Οι επιθέσεις των Ταλιμπάν είχαν πολλαπλασιαστεί ήδη αφότου υπογράφτηκε η συμφωνία.

Για τους συντάκτες της έκθεσης, η απόσυρση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων «αύξησε τις απειλές για την εθνική μας ασφάλεια, αμαύρωσε τη διεθνή φήμη μας για χρόνια και ενεθάρρυνε τους εχθρούς μας σε όλο τον κόσμο».

Το έγγραφο δημοσιοποιήθηκε μια εβδομάδα και κάτι μετά την πολεμική που προκάλεσε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ σε στρατιωτικό νεκροταφείο, όπου μετέβη για να τιμήσει τη μνήμη 13 πεσόντων αμερικανών στρατιωτικών —των πεζοναυτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι του Ισλαμικού Κράτους στο ασφυκτικά γεμάτο κόσμο και πολιορκημένο από χιλιάδες ανθρώπους που ήθελαν απελπισμένα να φύγουν από τη χώρα αεροδρόμιο της Καμπούλ— κατά τη διάρκεια της αποχώρησης.

Υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα στην ομάδα του κ. Τραμπ, που επιδίωκε να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο της εκδήλωσης, και το προσωπικού του κοιμητηρίου, που απαίτησε να εφαρμοστεί η ομοσπονδιακή νομοθεσία, δυνάμει της οποίας απαγορεύεται οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα στον χώρο του στρατιωτικού νεκροταφείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.