Η Boeing ανέστειλε τις δοκιμαστικές πτήσεις του νέου 777X μετά τον εντοπισμό ελαττώματος σε εξάρτημα που συνδέει τον κινητήρα με το φτερό του αεροσκάφους.

Είναι μία νέα πηγή ανησυχίας για την αεροναυπηγική εταιρεία που πλήττεται από παρόμοια περιστατικά εν σειρά, ορισμένα εξ αυτών μοιραία, τα τελευταία χρόνια.

«Κατά την διάρκεια επιχείρησης συντήρησης, διαπιστώσαμε ότι ένα εξάρτημα δεν συμπεριφέρθηκε κατά τα προβλεπόμενα», εξήγησε στο AFP η εταιρεία χθες επιβεβαιώνοντας πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα The Air Current.

Οι ομάδες της Boeing μελετούν το στοιχείο αυτό «και θα επαναλάβουν τις δοκιμαστικές πτήσεις όταν θα είναι έτοιμες», σύμφωνα με την εταιρεία.

Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Το πρόγραμμα του 777X παρουσιάσθηκε τον Νοέμβριο 2013 και είναι το τελευταίο της οικογένειας 777. Υπάρχει σε τρεις εκδόσεις, τα 777-8, 777-9 και 777-8 cargo.

Το ελαττωματικό εξάρτημα, που θα αντικατασταθεί, σύμφωνα με την Boeing, αφορά το μοντέλο 777-9 και συνδέει τον κινητήρα με το σώμα του αεροσκάφους.

Τα τρία άλλα 777-9 που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές επιθεωρούνται μετά το περιστατικό.

Περισσότερα από 500 αεροσκάφη έχουν πωληθεί, αλλά η εμπορική του εκμετάλλευση δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Συνεχείς αναβολές και προβλήματα στην κυκλοφορία

Το 777X - που προορίζεται να είναι το μεγαλύτερο δικινητήριο αεροσκάφος εν λειτουργία στον κόσμο - επρόκειτο να τεθεί σε υπηρεσία το 2020, αλλά, εξαιτίας της εμφάνισης πλήθους προβλημάτων κατά την διαδικασία πιστοποίησης, αυτό μετατέθηκε στο 2025.

Το αεροσκάφος δεν έχει λάβει ακόμη το πράσινο φως της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής πολιτικής αεροπορίας, της FAA.

Αφού προχώρησε σε πλήθος δοκιμαστικών πτήσεων, η Boeing έλαβε την άδεια τον Ιούλιο να ξεκινήσει δοκιμαστικές πτήσεις του 777-9 με εκπροσώπους της FAA μεταξύ των επιβαινόντων. Το γεγονός θεωρήθηκε σημαντικό βήμα στην διαδικασία αδειοδότησης.

Ο νέος επικεφαλής της Boeing, ο Κέλι Ορτμπεργκ, 64 ετών, διαδέχθηκε στις 8 Αυγούστου τον Ντέιβ Καλχούν, που κατείχε την θέση από τις αρχές του 2020. Η αποχώρησή του ανακοινώθηκε στο τέλος του Μαρτίου μετά την εμφάνιση πληθώρας προβλημάτων στην ποιότητα της παραγωγής.

Ο Κέλι Ορτμπεργκ παραδέχθηκε ότι πρέπει να γίνουν πολλά για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κολοσσό της αεροναυπηγικής. Ωστόσο δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η Boeing κατέγραψε καθαρές απώλειες ύψους 1,44 δισεκατομμυρίου δολαρίων, υψηλότερες από τις προβλέψεις των αναλυτών, εξαιτίας της μείωσης των παραδόσεων στον τομέα της εμπορικής αεροπορίας και της απώλειας συμβολαίων στον τομέα της άμυνας.

Εκτοτε η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των παραγγελιών.

Η Boeing ανακοίνωσε τον Ιούλιο 72 παραγγελίες, ανάμεσά τους 57 για αεροσκάφη 737 MAX, στον απόηχο της έκθεσης αεροναυπηγικής του Φάρνμπόροου, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ισραηλινή αεροπορικής εταιρείας El Al ολοκλήρωσε την παραγγελία 31 αεροσκαφών 737 MAX, αποκάλυψε πρόσφατα η Boeing.

Η εταιρεία περιόρισε δραστικά την παραγωγή μετά το περιστατικό της 5ης Ιανουαρίου 2024 σε 737 MAX 9 της εταιρείας Alaska Airlines, όταν αποκολλήθηκε το κάλυμμα εξόδου κινδύνου, αφήνοντας τρύπα στην άτρακτο εν πτήσει και προκαλώντας τραυματισμούς.

Τότε, η FAA, πάγωσε, μεταξύ άλλων, την παραγωγή του 737 στο επίπεδο του τέλους του 2023, δηλαδή 38 μηνιαίως.

Την Δευτέρα, η FAA ανακοίνωσε εξάλλου ότι οι θέσεις των πιλότων εκατοντάδων Boeing 787 θα πρέπει να επιθεωρηθούν, έπειτα από περιστατικό τον Μάρτιο σε πτήση της χιλιανής αεροπορικής εταιρείας Latam, κατά την διάρκεια της οποίας το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών.

