Γερμανοπολωνικά σύνορα: Έλεγχοι αντί για «ανοιχτές πόλεις»

Φράνκφουρτ αν ντερ Όντερ - Σλούμπιτσε. Δύο πόλεις στα σύνορα, μία γερμανική, μία πολωνική. Τις χωρίζει ο ποταμός Όντερ, φουσκωμένος από τις πλημμύρες στην Ανατολική Ευρώπη. Δυο πόλεις που ενσαρκώνουν την ιστορία της Γερμανίας και της Πολωνίας, της Ευρώπης του εικοστού αιώνα.



Κάποτε ήταν μία, μετά όμως το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου χωρίστηκαν. Η μια στην DDR και η άλλη στην Πολωνία του σοβιετικού μπλοκ. Η Πτώση του Τείχους και η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού φέρνουν κοσμογονικές αλλαγές. Γερμανική Επανένωση, ΕΕ, Σένγκεν… Μια νέα σελίδα για τις αδελφοποιημένες πόλεις που μοιάζουν σαν σταγόνες νερού.



Το 2023 οι νέες μεταναστευτικές ροές από τη Βαλκανική Οδό και τη Λευκορωσία, αλλά και τα κύματα προσφύγων από την Ουκρανία αλλάζουν τα δεδομένα και επιβάλλονται εδώ συνοριακοί έλεγχοι.



Από χθες τα μεσάνυχτα αντίστοιχοι έλεγχοι, που ίσχυαν επίσης σε Τσεχία, Αυστρία και Ελβετία επεκτείνονται και στα δυτικά σύνορα της χώρας: Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία. Αρχικά για έξι μήνες, όμως ήδη γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να συνεχιστούν ακόμα και για δύο χρόνια. Η παράτυπη μετανάστευση και η ισλαμιστική απειλή μπορεί άλλωστε να κρίνουν τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025.

Τι έχει απομείνει από το πνεύμα της Συνθήκης Σένγκεν;

Στα σύνορα Γερμανίας- Πολωνίας συναντάμε αστυνομικούς, οι οποίοι μας λένε ότι «κάνουν αυτό που έκαναν», απλώς πλέον με πιο ενισχυμένα αντανακλαστικά. Στις πρωινές ώρες αιχμής η κίνηση ήταν αυξημένη.



Αν και οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί, παρόλα αυτά σταματούν πολλά διερχόμενα ΙΧ, κυρίως φορτηγά, τα οποία χρησιμοποιούν συχνά κυκλώματα διακινητών. Μας λένε ότι, παρά τους ελέγχους, οι μεταναστευτικές οδοί ανά την Ευρώπη, μέσω της παλιάς Βαλκανικής Οδού, της Σλοβακίας, της Λευκορωσίας και της Πολωνίας στα ανατολικά, αλλά και της Ισπανίας και της Γαλλίας στα δυτικά ήταν πάντα «ενεργές».



Το κατά πόσο οι νέοι έλεγχοι θα είναι αποτελεσματικοί ή κατά πόσο η Γερμανία θα μπορεί θα συνεχίσει να θεμελιώνει νομικά λόγους έκτακτης ανάγκης για αναστολή ευρωπαϊκών κανόνων είναι αμφίβολο.



Μιλώντας πάντως στη γερμανική ραδιοφωνία DLF o πρώην επικεφαλής της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επικρίνει το Βερολίνο, προειδοποιώντας ότι μια συστηματοποίηση των συνοριακών ελέγχων θα επέφερε πλήγμα στο πνεύμα της Συνθήκης Σένγκεν.

