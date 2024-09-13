Ο όμιλος Boeing δήλωσε πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας, παρά τη μαζική ψήφο των εργαζομένων της στην περιφέρεια του Σιάτλ υπέρ μιας απεργίας που πρόκειται να αρχίσει σήμερα και την απόρριψη της νέας σύμβασης εργασίας που τους προτάθηκε από την εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα.

«Παραμένουμε αποφασισμένοι να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τους εργαζομένους μας και με το συνδικάτο και είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτύχουμε μια νέα συμφωνία», ανέφερε χθες, Πέμπτη, το βράδυ (τοπική ώρα) η Boeing σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι εργαζόμενοι της Boeing στην περιφέρεια του Σιάτλ ψήφισαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ με ποσοστό 96% υπέρ μιας απεργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

