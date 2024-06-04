Την απόφασή του να κατέβει ως ανεξάρτητος Γερουσιαστής στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Δημοκρατικός (και φιλέλληνας) Ρόμπερτ «Μπομπ» Μενέντεζ (Bob Menendez), αφου εξασφάλισε 2.465 υπογραφές πολιτών που τον υποστηρίζουν, υπερτριπλάσιες από τις 800 που απαιτούνταν ώστε να μπορέσει να είναι υποψήφιος.

Ο κορυφαίος δημοκρατικός γερουσιαστής - εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος με επιρροή στην αμερικανική πολιτική σκηνή – εκλέγεται στο Νιου Τζέρσει.

Αυτή τη φορά, ο 70χρονος βετεράνος πολιτικός, που εκλέγεται στο Κογκρέσο επί 30 χρόνια αδιαλείπτως, σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα με σύνθημα «Μενέντεζ για τη Γερουσία».

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο διώκεται ποινικά - μαζί με τη σύζυγό του Nadine Menendez και άλλους τρεις επιχειρηματίες - για διαφθορά και διαπραγμάτευση επιρροής προς όφελος της Αιγύπτου και του Κατάρ, καθώς και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ότι ενεργεί ως πράκτορας ξένης κυβέρνησης.

«Ανυπομονώ να αφήσω πίσω μου αυτές τις κατηγορίες και να συνεχίζω το έργο μου» αναφέρει την ανακοίνωσή του ο Μενέντεζ.

Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή ως ακόμη και 20 ετών κάθειρξης.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος στην πολιτεία Νιου Τζέρζι για τη Γερουσία, Άντι Κιμ, σχολίασε μέσω X: «Όλοι ξέρουν πως ο Μπομπ Μενέντεζ δεν θέτει υποψηφιότητα για τις οικογένειες (των πολιτών) του Νιου Τζέρζι. Θέτει υποψηφιότητα για τον εαυτό του».

