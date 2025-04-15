Ο «αρχικατάσκοπος» της Ρωσίας δηλώνει ότι η ευρωπαϊκή «κλιμάκωση» θα αντιμετωπιστεί

Ο «αρχικατάσκοπος» της Ρωσίας Σεργκέι Ναρίσκιν (φωτό κέντρο) δηλώνει ότι Μόσχα και Μινσκ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την ευρωπαϊκή «κλιμάκωση».



Ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών ανέφερε την Τρίτη ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας είναι έτοιμες να δράσουν «προληπτικά», δεδομένης της «κλιμάκωσης από την Ευρώπη λόγω της Ουκρανίας», μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το δεξί χέρι του Πούτιν απείλησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, η Ρωσία θα απαντούσε εναντίον του ΝΑΤΟ στο σύνολό του, αλλά ότι «πρώτα θα υποφέρουν η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής».

"Εντατικός διάλογος Ρωσίας - ΗΠΑ"

«Όπως γνωρίζετε, διεξάγεται ένας αρκετά εντατικός διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επιπλέον, αυτός ο διάλογος προχωρά σε διάφορα επίπεδα. Το ίδιο το γεγονός αυτής της επικοινωνίας είναι ενθαρρυντικό. Φυσικά, έρχεται σε έντονη αντίθεση με ό,τι γινόταν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν που κατέστρεψε εντελώς τις διακρατικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία τέσσερα χρόνια» υποστήριξε.

Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών της Λευκορωσίας και της Ρωσίας οικοδομείται σε μια βάση εμπιστοσύνης και είναι εποικοδομητική, πρόσθεσε στα λευκορωσικά ΜΜΕ.

«Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο κρατών μας χτίζεται σε εποικοδομητική και αξιόπιστη βάση. Αυξάνεται και επεκτείνεται κάθε χρόνο στους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Θα έλεγα ότι αυτή η αλληλεπίδραση είναι μια συνέχεια και αντανάκλαση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών μας» είπε στα λευκορωσικά ΜΜΕ ο Σεργκέι Ναρίσκιν.

Πηγή: skai.gr

