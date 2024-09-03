Ένα 8χρονο αγόρι είναι μεταξύ των δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον της επαρχίας Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ένας τρίτος έχασε τη ζωή του σε πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο, δήλωσαν οι περιφερειακοί κυβερνήτες.

Δύο άνθρωποι επίσης τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του κυβερνήτη της επαρχίας αυτής Ιβάν Φεντόροφ. Ένας από τους τραυματίες είναι ένα 12χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Τη χθεσινή ημέρα σημειώθηκαν 313 επιθέσεις και βομβαρδισμοί εναντίον 11 περιοχών, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές πολλά κτίρια στην επαρχία Ζαπορίζια, πρόσθεσε ο Φεντόροφ. Μεταξύ των επιθέσεων αυτών ήταν ένα πυραυλικό πλήγμα εναντίον της ομώνυμης πόλης.

Αργά χθες, Δευτέρα, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους και εναντίον της πόλης Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις, ενώ κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον Σέρχιι Λισάκ περιφερειακό κυβερνήτη του Ντνιπροπετρόφσκ.

Στο μεταξύ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της στο Telegram ανέφερε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 27 από τα 35 drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και έναν πύραυλο κρουζ εναντίον της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

