Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα εμπιστευτεί θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου αρμόδιου για την Οικονομία στον υποψήφιο της άκρας δεξιάς που προτάθηκε από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι, τον Ραφαέλε Φίτο (Raffaele Fitto), γράφει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Ο Ραφαέλε Φίτο, το τρέχον διάστημα υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην κυβέρνηση Μελόνι, θα γίνει το πρώτο μέλος λαϊκιστικού κόμματος της άκρας δεξιάς που θα αναλάβει θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζει η Ντι Βελτ.

Πρώην ευρωβουλευτής, άλλοτε συμπρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ραφαέλε Φίτο θεωρείται πιστός της κυρίας Μελόνι, στην παράταξη της οποίας, τα Αδέλφια της Ιταλίας (FdI), εντάχθηκε αφού υπήρξε για μεγάλο διάστημα ανερχόμενο αστέρι του Forza Italia, του δεξιού κόμματος του πρώην επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης και δισεκατομμυριούχου Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που απεβίωσε το 2023.

Οι υπόλοιποι εκλεκτοί αντιπρόεδροι της φον ντερ Λάιεν

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο Ευρωπαίους διπλωμάτες κι ενημερωμένες πηγές στην Κομισιόν, σημειώνει επίσης ότι ο Γάλλος Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, εκ νέου υποψήφιος, θα καταλάβει θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου με αρμοδιότητα τη Βιομηχανία και τη Στρατηγική Αυτονομία.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, η φον ντερ Λάιεν, η οποία επανεξελέγη τον Ιούλιο, θα ονομάσει επίσης εκτελεστικούς αντιπροέδρους της Κομισιόν τον Λετονό Βάλντις Ντομπρόβσκις (Διεύρυνση και Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας) και την Ισπανίδα Τερέσα Ριβέρα Ροδρίγκεθ (Μετάβασης).

Νέος Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας αναμένεται να ονομαστεί ο νυν υπουργός Βιομηχανίας της Τσεχίας Γιόζεφ Σικέλα.

Η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας, προαλείφεται από τον Ιούνιο για να αναλάβει νέα επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ.

Δυο Ευρωπαίοι επίτροποι θα συνεργάζονται απευθείας με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ντι Βελτ, καθώς η πρόεδρος θέλει τα ζητήματα της απορρύθμισης να βρεθούν στην καρδιά της δεύτερης θητείας της.

Ο Σλοβάκος Μάρος Σέφτσοβιτς θα είναι αρμόδιος για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τις διοργανικές σχέσεις, ενώ ο Πολωνός Πιοτρ Σεραφίν θα είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, εξήγησε η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.