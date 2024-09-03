Ο 87χρονος πάπας Φραγκίσκος έφθασε σήμερα Τρίτη στην Τζακάρτα για μια επικεντρωμένη στο διαθρησκευτικό διάλογο τριήμερη επίσκεψη στην Ινδονησία, πρώτο σταθμό μιας μαραθώνιας περιοδείας στη Νοτιοανατολική Ασία και την Ωκεανία.

Το αεροπλάνο του Χόρχε Μπεργκόλιο, το οποίο αναχώρησε από τη Ρώμη, προσγειώθηκε στις 11:16 (τοπική ώρα, 07:16 ώρα Ελλάδας) στο διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα έπειτα από μια πτήση 13 ωρών, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνουν σ' αυτό.

Στη χώρα αυτή με το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο (242 εκατομμύρια, δηλαδή το 87% του πληθυσμού), όπου ζουν επίσης περίπου οκτώ εκατομμύρια καθολικοί (λιγότεροι από το 3% του πληθυσμού), η επίσκεψη αυτή θα διαρθρωθεί κυρίως γύρω από τον ισλαμοχριστιανικό διάλογο, με μια διαθρησκευτική συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Πέμπτη, παρουσία αντιπροσώπων των έξι επίσημων θρησκειών (ισλάμ, προτεσταντισμός, καθολικισμός, βουδισμός, ινδουισμός και κομφουκιανισμός).

Στο τέλος αυτού του πρώτου σταθμού, όπου θα γίνει αύριο, Τετάρτη, δεκτός από τον πρόεδρο Τζόκο Ουιντόντο, ο αργεντινός πάπας θα συνεχίσει την περιοδεία του μεταβαίνοντας στην Παπούα Νέα Γουινέα και στο Ανατολικό Τιμόρ, πριν την ολοκληρώσει στη Σιγκαπούρη.

Αυτή η περιοδεία των 12 ημερών και των 32.000 χιλιομέτρων -η πιο μακρά και πιο μακρινή από την εκλογή του το 2013- αποτελεί μια μεγάλη σωματική πρόκληση για τον Αργεντινό Ιησουίτη, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας, όμως συχνά φαίνεται να τον δυναμώνουν τα ταξίδια και η επαφή με τους πιστούς.

Μετά τον Παύλο ΣΤ' το 1970 και τον Ιωάννη Παύλο Β' το 1989, είναι ο τρίτος πάπας που επισκέπτεται αυτό το αρχιπέλαγος με τα 17.500 νησιά.

Στην Τζακάρτα, μια μεγαλούπολη που μαστίζεται από τη ρύπανση και απειλείται από πλημμύρες, ο πάπας ενδέχεται να απευθύνει νέο μήνυμα συναγερμού κατά της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Η διαθρησκευτική συνάντηση της Πέμπτης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο τζαμί της Νοτιοανατολικής Ασίας, το Ιστικλάλ, που βρίσκεται κοντά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι αρχές κατασκεύασαν το 2020 μια «σήραγγα φιλίας» για να ενώσουν τα δύο κτίρια, σύμβολο της θρησκευτικής αδελφοσύνης.

Στην Τζακάρτα έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας με την ανάπτυξη περίπου 4.000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων επίλεκτοι σκοπευτές, στρατιώτες, αστυνομικοί, καθώς και τα μέλη της ομάδας προστασίας του πάπα.

Η επίσκεψη αυτή «είναι πολύ σημαντική για να μεταδώσει ένα μήνυμα και να δείξει στον κόσμο ότι η θρησκευτική αρμονία είναι εγγυημένη στην Ινδονησία και έχει τεθεί σε εφαρμογή», υπογράμμισε χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Antara, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Θρησκευτικών Υποθέσεων Σουνάντο, ο οποίος, όπως πολλοί Ινδονήσιοι, έχει μόνο ένα όνομα.

Εντούτοις «υπάρχουν διαφωνίες στους ίδιους τους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Ορισμένοι ηγέτες πιστεύουν ότι ο καλός διαθρησκευτικός διάλογος είναι κάτι πολύ καλό, όμως δεν θα πάμε πιο μακριά από την ειρηνική συνύπαρξη», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μισέλ Σαμπόν, θεολόγος και ανθρωπολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Παρατηρητές επισημαίνουν τις αυξανόμενες διακρίσεις σε βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων, κυρίως εναντίον των χριστιανών σε ορισμένες περιφέρειες, και υψώνονται φωνές για να ζητήσουν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

