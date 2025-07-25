Bloomberg: Ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις να αναγνωρίσει αμέσως την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο κράτος

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από ανώτερα μέλη της κυβέρνησής του και διεθνείς εταίρους να αναγνωρίσει αμέσως την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο κράτος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ανώτεροι υπουργοί του Υπουργικού Συμβουλίου -συμπεριλαμβανομένων των Υπουργών Υγείας, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού- φέρεται να έχουν προτρέψει τόσο τον Στάρμερ όσο και τον Υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι να προχωρήσουν γρήγορα προς την επίσημη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Η πίεση εντάθηκε αφότου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας του να αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης. Η κίνηση αυτή πρόσθεσε βάρος σε μια αυξανόμενη ευρωπαϊκή προσπάθεια που έχει ήδη δει επίσημη αναγνώριση από την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία, μεταξύ άλλων.

Παρόλο που το Λονδίνο έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την αναγνώριση, οι εκκλήσεις εντός του υπουργικού συμβουλίου του Στάρμερ, μαζί με την έκκληση του Μακρόν, πυροδοτούν ενεργή συζήτηση σχετικά με μια αλλαγή πολιτικής.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να κλιμακώσει τη διπλωματική πίεση στο Ισραήλ εάν ο πόλεμος στη Γάζα συνεχιστεί. Τα σχόλια αυτά έγιναν καθώς οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επανεκκινήθηκαν στο Κατάρ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης υπέγραψε κοινή δήλωση που εξέδωσαν τη Δευτέρα 25 υπουργοί Εξωτερικών και ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Η δήλωση καταδικάζει την κατάρρευση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Λωρίδα και επικρίνει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον αμάχων και τους περιορισμούς στην παροχή βοήθειας. «Ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να τερματιστεί τώρα», ανέφερε η δήλωση.

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Μακρόν έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), δίνοντας στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Στην επιστολή, επιβεβαιώνει την πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη δυτική δύναμη που προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια.

Στάρμερ: Επικοινωνία με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σε αυτό το κλίμα ο Βρετανός πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως θα επικοινωνήσει σήμερα Παρασκευή με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας προκειμένου να συζητήσουν τι θα μπορούσε να γίνει για «να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να φθάσουν τρόφιμα σε ανθρώπους που τα χρειάζονται απεγνωσμένα».

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα δεινά των Παλαιστινίων που λιμοκτονούν στη Λωρίδα της Γάζας συνιστούν μια «ανείπωτη και αδικαιολόγητη» ανθρωπιστική καταστροφή, ενώ κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει επειγόντως την παράδοση βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τα δεινά και ο λιμός στη Γάζα είναι ανείπωτα και αδικαιολόγητα. Αν και η κατάσταση είναι σοβαρή εδώ και αρκετό καιρό, έχει πλέον φθάσει σε χειρότερα επίπεδα και εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής καταστροφής», αναφέρει ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Ιρλανδία και Ισπανία χαιρετίζουν την κίνηση της Γαλλίας

Η Ιρλανδία, η οποία αναγνώρισε επίσημα την Παλαιστίνη νωρίτερα φέτος, χαιρέτισε την απόφαση της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντάς την «ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη λύσης δύο κρατών». Το ιρλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε την επείγουσα ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισε χθες την απόφαση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να ενωθεί με τη δική του και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, τονίζοντας πως το διάβημα αυτό θα βοηθήσει να «προστατευτεί» η λύση των δυο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

«Μαζί, πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που ο (σ.σ. πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου προσπαθεί να καταστρέψει. Η λύση των δυο κρατών είναι η μόνη λύση», σχολίασε μέσω X ο πρωθυπουργός των Σοσιαλιστών, σφοδρός επικριτής του τρόπου με τον οποίο διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας η ισραηλινή κυβέρνηση.

