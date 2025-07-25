Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Πέμπτη στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και να επιστρέψουν οι όμηροι που απομένουν στα χέρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

🪧 Thousands of protesters gathered in Habima Square in Tel Aviv, Israel, demanding the return of Israeli hostages in the Gaza Strip ⤵️ pic.twitter.com/6ewi8rjOt9 July 25, 2025

«Έχουμε μπροστά μας δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο πατέρας ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο. «Μπορούμε να επιλέξουμε τον δρόμο του πολέμου, του λιμού, του θανάτου», αλλά «πρέπει να επιλέξουμε τη ζωή», εξήγησε.

Η Νίμροντ Κοέν, μητέρα στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, είπε καυστικά πως το παιδί της ήθελε να υπερασπιστεί την πατρίδα του, αλλά η πατρίδα του δεν τον υπερασπίζεται σήμερα.

Τοπικός αιρετός από το νότιο Ισραήλ διερωτήθηκε «τι αξίζει η απόλυτη νίκη εάν δεν επιστρέψουν όλοι (σ.σ. οι όμηροι και αιχμάλωτοι) σπίτια τους».

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 59.587 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.