Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ετοιμάζουν τα σχέδια για μια «δύναμη» υπό ευρωπαϊκή ηγεσία στην Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα, εάν υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το σχέδιο εξαρτάται από τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει στη δύναμη αυτή αμερικανική προστασία, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών αεροσκαφών και πληροφοριών, και η ευρωπαϊκή δύναμη θα προστατεύει κυρίως τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας και τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους.

Το σχέδιο, οι λεπτομέρειες του οποίου εξακολουθούν να συζητούνται, προβλέπει πιθανότατα την ανάπτυξη λιγότερων από 30.000 Ευρωπαίων στρατιωτών στις μεγάλες πόλεις, τα λιμάνια και τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσαν αξιωματούχοι σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο. Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα δεν θα αποστέλλονταν στα ανατολικά της χώρας, όπου οι μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων είναι πιο σφοδρές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία προσπαθούν επί του παρόντος να πείσουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη να συνεισφέρουν προσωπικό και εξοπλισμό στη δύναμη. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα την Ουάσινγκτον για να προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να συμφωνήσει.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει επίσης στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενιαμίν Χαντάντ. «Θα μιλήσει για τους Ευρωπαίους και την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο Χαντάντ σε συνέντευξή του στο LCI TV.

Δεν είναι σαφές αν η ευρωπαϊκή πρόταση θα ικανοποιήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής από τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Εξάλλου, ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει με καμία συμφωνία στην οποία δεν έχει συμμετοχή στη διαπραγμάτευση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία δεν θα δεχθεί ευρωπαϊκά στρατεύματα ως ειρηνευτές στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να βρουν μια στρατηγική για να εξασφαλίσουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία στη Σαουδική Αραβία. Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμη να κάνει μια γρήγορη συμφωνία με το Κρεμλίνο, αποκλείοντας τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από τις διαπραγματεύσεις και ασκώντας πίεση στον Ζελένσκι. Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και προειδοποίησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «καλύτερα να κινηθεί γρήγορα» για να επιτύχει συμφωνία με τη Ρωσία «αλλιώς δεν θα του απομείνει χώρα».

Οι ΗΠΑ έχουν προηγουμένως αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία και έχουν αναφέρει ότι πιστεύουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια στην ήπειρο σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι ειρηνευτές δεν θα καλύπτονται από τις συμφωνίες συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Αυτό, μαζί με τα μηνύματα ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, προκάλεσε ανησυχία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους υπό τον φόβο ότι δεν θα υπάρχουν πολλά που θα αποτρέπουν τη Ρωσία από το να παραβιάσει μια κατάπαυση του πυρός μόλις ανασυνταχθεί και επανεξοπλιστεί.

Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν «συνασπισμό» για τη δημιουργία μιας δύναμης που θα μπορούσε να στηρίξει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Την τελευταία εβδομάδα έχουν διατυπωθεί διάφορες συνθέσεις, από μια δύναμη που θα λειτουργούσε αποτρεπτικά στις ρωσικές επιθέσεις, μέχρι μια πλήρη ειρηνευτική δύναμη που θα αναπτυχθεί σε όλη τη γραμμή του μετώπου, αποτελούμενη από περισσότερους από 100.000 στρατιώτες. Δυτικοί αξιωματούχοι λένε ότι το σχέδιο Ηνωμένου Βασιλείου-Γαλλίας θα ήταν απλούστερο και θα επικεντρωνόταν στην τεχνική παρακολούθηση των συνόρων.

Το να πείσουν άλλες χώρες να δεσμεύσουν στρατιώτες είχε αποδειχθεί δύσκολο. Η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Κροατία και η Πολωνία απέκλεισαν το ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στρατεύματα. Η Ιταλία εξέφρασε σκεπτικισμό, ενώ η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να δεσμευτεί για κάτι τέτοιο.

«Είμαι λίγο ενοχλημένος που όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι σηκώνουν ήδη τα χέρια ψηλά και καθορίζουν τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν», δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk. «Ποιον ωφελεί να συζητάμε αυτή τη στιγμή αν και πόσους στρατιώτες είμαστε έτοιμοι να δεσμεύσουμε όσο δεν είναι σαφές ποια θα είναι η ειρήνη; Δεν έχει κανένα νόημα. Το να κάνουμε τώρα εικασίες σχετικά με αυτό βοηθάει μόνο τη διαπραγματευτική θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο Πιστόριους εξέφρασε μια κοινή στάση μεταξύ των αξιωματούχων της ΕΕ, οι οποίοι δεν έχουν πειστεί ότι ο Πούτιν είναι πραγματικά πρόθυμος να σταματήσει τις μάχες και οι οποίοι ανησυχούν για τις παραχωρήσεις που φαίνεται να είναι πρόθυμες να κάνουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία. Φοβούνται ότι η Ευρώπη θα μείνει υπεύθυνη για την τήρηση μιας συμφωνίας στην Ουκρανία στην οποία δεν θα έχει καμία συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, χωρίς στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ, κάτι που ο Πιστόριους χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτο».

Το βρετανικό-γαλλικό σχέδιο θα απαιτούσε μικρότερη ανάπτυξη από μια πλήρη ειρηνευτική δύναμη, επειδή οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία, σε συνδυασμό με μια αμερικανική στήριξη και τη δημιουργία ενός ασφαλούς εναέριου χώρου πάνω από τη χώρα, θα ήταν αρκετή για να παράσχει καθησυχασμό στην Ουκρανία και τον λαό της.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα αεροσκάφη θα τοποθετηθούν στην Πολωνία και τη Ρουμανία και οι χερσαίες δυνάμεις θα τοποθετηθούν στα ανατολικά σύνορά τους, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα στην Ουκρανία εάν χρειαστεί, δήλωσαν αξιωματούχοι σύμφωνα με το Bloomberg.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόροι, αεροσκάφη πληροφοριών και επιτήρησης θα χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν πλήρη εικόνα οποιασδήποτε δραστηριότητας στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Δύο ομάδες κρούσης είναι επίσης πιθανό να αναπτυχθούν στη Μαύρη Θάλασσα: η πρώτη για την εκκαθάριση τυχόν θαλάσσιων ναρκών και η δεύτερη για την περιπολία των υδάτων.

Αν και η πρόταση είναι σημαντικά λιγότερο φιλόδοξη από κάποιες άλλες που είχαν συζητηθεί την περασμένη εβδομάδα, θα απαιτούσε σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και θα μπορούσε να επιβαρύνει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ευρώπης.

Αρκετοί αναλυτές επεσήμαναν το γεγονός ότι η Γερμανία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τη δέσμευση που ανέλαβε το 2022 να αναπτύξει μια ταξιαρχία στη Λιθουανία.

«Αυτό που λείπει δεν είναι τα τανκς και το πυροβολικό, αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση», δήλωσε ο Ben Hodges, πρώην διοικητής του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη. «Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία διαθέτουν πολύ μεγάλους στρατούς. Πόσο θλιβερό είναι λοιπόν το γεγονός ότι 30 και κάτι μέλη του ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ δεν μπορούν να συγκροτήσουν μια δύναμη;».

Οι αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Hodges, επισημαίνουν ότι, παρ' όλες τις έντονες συζητήσεις γύρω από την Ευρώπη, οι προσπάθειες να καθοριστεί το πώς θα είναι μια δύναμη είναι πρόωρες, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν πραγματικά να αποφασίσουν τι θέλουν να επιτύχουν και τι είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν.

«Αυτή δεν θα είναι μια ειρηνευτική δύναμη. Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι μια δύναμη που θα απαιτηθεί για να διασφαλιστεί ότι και οι δύο πλευρές - και μιλάμε περισσότερο για τη Ρωσία - θα σεβαστούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», είπε. «Η δύναμη αυτή θα πρέπει να είναι έτοιμη για μάχη εάν παραβιαστεί η εκεχειρία, κάτι που ξέρουμε ότι η Ρωσία θα κάνει αμέσως».

Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε επιχειρησιακής στρατηγικής, η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα, είπαν ο Hodges και άλλοι αναλυτές: Είναι πρόθυμη να πάει σε πόλεμο με τη Ρωσία;

Πηγή: skai.gr

