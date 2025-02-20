Βρετανία: Οι Ρώσοι "δεν δείχνουν καμία όρεξη" να κάνουν ειρήνη στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα ότι δεν είδε να έχει η Ρωσία «καμία όρεξη» να κάνει ειρήνη με την Ουκρανία, αφού άκουσε τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ να μιλάει σε μια συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική.

Ο Λάμι μίλησε στο πρακτορείο Reuters στο περιθώριο της συνόδου, η οποία, εκτός των άλλων, επισκιάζεται και από τις διαφωνίες των μελών της G20 για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν έχουμε φτάσει κοντά σε μια διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης», είπε, όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία θα υποστήριζε την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ελλείψει εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ. «Και πρέπει να πω, όταν ακούω τι λένε οι Ρώσοι και τι είπε μόλις τώρα ο Λαβρόφ το απόγευμα, δεν βλέπω να έχουν όρεξη να φτάσουμε πραγματικά σε ειρήνη», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είπε ότι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία είναι να υπάρξει κάποια δέσμευση από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της χώρας. Διευκρίνισε ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να πει πόσοι Βρετανοί στρατιώτες θα μπορούσαν να σταλούν στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής δύναμης.

Ο Λάμι επανέλαβε ότι η Βρετανία έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της στο 2,5% του ΑΕΠ της και να συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία, δίνοντας 3 δισεκ. δολάρια «για όσο χρειαστεί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε άναυδους τους Ευρωπαίους συμμάχους του την περασμένη εβδομάδα, όταν τηλεφώνησε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί την Ουκρανία ή τους ίδιους. «Είμαστε ξεκάθαροι, πρέπει να υπάρξει ρόλος για την Ουκρανία, πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά αυτών των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Λάμι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

