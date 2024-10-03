Ο ειδικός εισαγγελέας που έχει καταρτίσει τη δικογραφία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρά του να ανατρέψει παράνομα τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 στις ΗΠΑ επιχειρηματολόγησε πως ο Ρεπουμπλικάνος ενήργησε ως υποψήφιος, κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί πως χαίρει προεδρικής ποινικής ασυλίας, σε έγγραφό του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη, έναν μήνα και κάτι πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Με την ογκώδη γραπτή επιχειρηματολογία -165 σελίδων- που υπέβαλε, λογοκριμένη κατά μεγάλο μέρος της για την προστασία της ανωνυμίας των μαρτύρων, την περασμένη εβδομάδα στη δικάστρια Τάνια Τσάτκαν, ο εισαγγελέας Τζακ Σμιθ εννοεί να καταδείξει πως οι πράξεις για τις οποίες διώκεται ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος ήταν ιδιωτικής φύσης.

Σύμφωνα με τον ειδικό εισαγγελέα, οι πράξεις αυτές κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στην ευρεία ποινική ασυλία που αναγνωρίστηκε από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ με άνευ προηγουμένου απόφασή του την 1η Ιουλίου.

Το έγγραφο αυτό περιέχει στοιχεία του φακέλου που δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, όπως ιδίως μέρος κατάθεσης ανώτερου αξιωματούχου του Λευκού Οίκου την εποχή, που αναφέρεται σε απροσδόκητη συζήτηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τη σύζυγό του, την κόρη του και τον γαμπρό του επί του προεδρικού ελικοπτέρου.

«Δεν έχει σημασία αν κέρδισες ή έχασες τις εκλογές, πρέπει να συνεχίσεις να δίνεις μάχη», τους είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η κατάθεση, που ο εισαγγελέας έχει σκοπό να παρουσιάσει στη μελλοντική δίκη.

Μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, που κέρδισε ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν, με «τη βοήθεια ιδιωτών συνεργών, ο κατηγορούμενος αποδύθηκε σε σειρά ολοένα πιο απελπισμένων σχεδίων για την ανατροπή των νόμιμων αποτελεσμάτων σε επτά πολιτείες όπου έχασε» με μικρή διαφορά, τόνισε ο Τζακ Σμιθ.

Οι προσπάθειες αυτές κορυφώθηκαν με την επίθεση στο Καπιτώλιο, τον ναό της αμερικανικής δημοκρατίας, από εκατοντάδες έξαλλους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ την 6η Ιανουαρίου 2021, θύμισε.

«Στον πυρήνα της, η μηχανορραφία ήταν ιδιωτικής φύσης. Χρησιμοποίησε κυρίως ιδιωτικούς παράγοντες και δομές της εκστρατείας του για να αποπειραθεί να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών, ενήργησε ιδιωτικά, ως υποψήφιος», επέμεινε ο ειδικός εισαγγελέας.

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία αντέδρασε στη δημοσιοποίηση αυτή με σειρά έξαλλων αναρτήσεων στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσωπικό του δημιούργημα, καταγγέλλοντας το «γεμάτο ψέματα» κείμενο, κατηγορώντας την απερχόμενη κυβέρνηση των Δημοκρατικών για «ανάμιξη στις εκλογές» και, για ακόμη μια φορά, πως εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη.

Με πλειοψηφία έξι ψήφων έναντι τριών -αντίστοιχα των συντηρητικών και των προοδευτικών-, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος δεν έχει «καμιά ασυλία για μη επίσημες ενέργειές του», όμως απολαύει «δικαίωμα τουλάχιστον στο τεκμήριο της αθωότητας για τις επίσημες ενέργειές του».

Στο στόχαστρο διαφόρων ποινικών διώξεων, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια οι υποθέσεις να εκδικαστούν όσο αργότερα είναι δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αν εκλεγεί εκ νέου πρόεδρος, θα είναι σε θέση, αφού αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025, να διατάξει να μπουν στο αρχείο οι ομοσπονδιακές διώξεις σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

