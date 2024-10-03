Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας Χιντέκι Μακιχαρά έκρινε πως η κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα θα ήταν «ανάρμοστη», μια εβδομάδα μετά την αθώωση άνδρα που πέρασε 46 χρόνια υπό κράτηση περιμένοντας τη θανάτωσή του.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι οι μόνες χώρες της G7 όπου εφαρμόζεται ακόμη η θανατική ποινή. Υπέρ της επιβολής της τάσσεται μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στο αρχιπέλαγος, όπου πολύ σπάνια συζητείται το ενδεχόμενο κατάργησής της.

Όμως η εσχάτη των ποινών, που εφαρμόζεται με τη μέθοδο του απαγχονισμού στην Ιαπωνία, επικρίνεται για την απανθρωπιά της. Οι καταδικασμένοι κατά κανόνα ειδοποιούνται μόλις μερικές ώρες προτού οδηγηθούν στην αγχόνη.

Το 2022, τρεις θανατοποινίτες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον του κράτους με την ελπίδα να εξασφαλίσουν διαταγή να τερματιστούν οι εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού, καταγγέλλοντας τη «σκληρότητά» της.

«Θα ήταν ανάρμοστο να καταργηθεί η θανατική ποινή, καθώς συνεχίζουν να διαπράττονται ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήματα», είπε ο Χιντέκι Μακιχαρά σε δημοσιογράφους χθες, την επομένη του διορισμού του στο αξίωμα από τον νέο πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα.

Υποσχέθηκε πως θα είναι «προσεκτικός» προτού να πάρει αποφάσεις για την εκτέλεση οποιουδήποτε θανατοποινίτη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιουάο Χακαμάντα, 88 ετών, αθωώθηκε από δικαστήριο σε νέα δίκη για τετραπλή δολοφονία, υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε το 1968 και πέρασε 46 χρόνια σε κελί μελλοθάνατου.

Ο δικαστής έκρινε ότι τα τεκμήρια σε βάρος του κ. Χακαμάντα ήταν «κατασκευασμένα», οι ανακρίσεις στις οποίες είχε υποβληθεί ήταν «απάνθρωπες» και του επιβλήθηκε «σωματικός και ψυχικός πόνος» προκειμένου να του αποσπαστεί «εξαναγκαστικά» ομολογία ενοχής.

Ο Ιουάο Χακαμάντα είναι μόλις ο πέμπτος καταδικασμένος σε θάνατο που εξασφάλισε το δικαίωμα η υπόθεσή του να εκδικαστεί εκ νέου μεταπολεμικά. Στις προηγούμενες τέσσερις περιπτώσεις επίσης οι αποφάσεις ήταν αθωωτικές.

Η πιο πρόσφατη εκτέλεση θανατοποινίτη στην Ιαπωνία -39χρονου που είχε καταδικαστεί για τον φόνο επτά ανθρώπων στον δρόμο στην πρωτεύουσα Τόκιο- ανάγεται στο 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

