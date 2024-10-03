Λίβανος: «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε βόμβες φωσφόρου στο κέντρο της Βηρυτού»

Χρήση βομβών φωσφόρου από το Ισραήλ κατά την επίθεση στην περιοχή Αλ Μπασούρα στη Βηρυτό καταγγέλλει ο Λίβανος σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Μια από τις ισραηλινές επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου έπληξε κέντρο του σιιτικού τρομοκρατικού κινήματος Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, στη Μπασούρα, στην καρδιά της πόλης, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο απολογισμός των θυμάτων από το νέο ισραηλινό πλήγμα τα ξημερώματα είναι τουλάχιστον πέντε νεκροί και οχτώ τραυματίες.

«Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε ότι ο σιωνιστικός στρατός χρησιμοποίησε απαγορευμένες βόμβες φωσφόρου στην επίθεση στην περιοχή ‘’Άλ Μπασούρα’’ στα βόρεια της Βηρυτού» αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Το πολυώροφο τετράγωνο στη Μπασούρα στέγαζε ένα κέντρο υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, το οποίο ο ισραηλινός στρατός είπε ότι χτυπήθηκε σε επίθεση «ακριβείας».

Η ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ήταν η πρώτη κοντά στο κέντρο της Βηρυτού - λίγα μέτρα μακριά από το κοινοβούλιο του Λιβάνου. Προηγήθηκαν άλλες πέντε αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων στο νότιο προάστιο της Νταχίγιε.

Τι είναι οι βόμβες φωσφόρου

Οι βόμβες φωσφόρου απαγορεύονται ρητά από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1980.



Ο λευκός φώσφορος είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για να φωτίσει τις εχθρικές θέσεις, γιατί, όταν εκρήγνυται, παράγει μεγάλη λάμψη και θερμαντική ενέργεια και όσοι εκτίθενται σε αυτόν καίγονται ολοσχερώς ή υφίστανται σοβαρότατα εγκαύματα.



Τα εγκαύματα από φώσφορο ενέχουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας λόγω της απορρόφησης του φωσφόρου στο σώμα, προκαλώντας προβλήματα στο ήπαρ, τα νεφρά, την καρδιά και σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων.



Όταν χρησιμοποιείται στα πυρομαχικά, ο λευκός φώσφορος φτάνει θερμοκρασία έως 800 βαθμών Κελσίου, θερμοκρασία ικανή να λιώσει και μέταλλο.

Σημειώνεται ότι, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί πως παραβίασαν τη Σύμβαση της Γενεύης και στον πόλεμο που ξέσπασε μετά την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου στον θύλακα την περίοδο 2008–2009. Ο ισραηλινός στρατός αρνείται τις κατηγορίες.



