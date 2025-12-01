Οι Αρχές της Γεωργίας φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ένα χημικό όπλο της εποχής του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου για να καταστείλουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα πέρσι, σύμφωνα με έρευνα του BBC.

«Ένιωθες [το νερό] να σε καίει», περιέγραψε ένας από τους διαδηλωτές που δέχθηκαν επίθεση με υδροβόλο στους δρόμους της Τιφλίδας. Η αίσθηση, όπως είπε, δεν περνούσε αμέσως.

Όσοι είχαν συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να «παγώσει» την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ανέφεραν κι άλλα συμπτώματα: δύσπνοια, βήχα και εμετό που κράτησαν εβδομάδες.

Το camite

Το BBC μίλησε με ειδικούς για χημικά όπλα, γιατρούς και πληροφοριοδότες από την ειδική μονάδα καταστολής της Γεωργίας, καταλήγοντας ότι όλα δείχνουν στη χρήση μιας ουσίας γνωστής ως «camite» – ενός χημικού που χρησιμοποιήθηκε από τη Γαλλία εναντίον της Γερμανίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν για τη χρήση της στη συνέχεια, αλλά θεωρείται ότι αποσύρθηκε από την κυκλοφορία κάποια στιγμή τη δεκαετία του 1930, λόγω ανησυχιών για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της. Αντικαταστάθηκε από το πολύ ηπιότερο αέριο CS, το οποίο συχνά αναφέρεται ως «δακρυγόνο».

Η γεωργιανή κυβέρνηση απέρριψε τα ευρήματα ως «απίθανα» και «παράλογα», υποστηρίζοντας πως η αστυνομία ενήργησε «νόμιμα» εναντίον «βίαιων εγκληματιών».

Η μελέτη που αποκάλυψε τα ίχνη του χημικού

Ο παιδίατρος Κωνσταντίν Τσαχουνασβίλι, ο οποίος επίσης δέχτηκε ψεκασμό, περιέγραψε αίσθηση καψίματος που διαρκούσε μέρες και επιδεινωνόταν με το πλύσιμο. Ο ίδιος ήθελε να μάθει αν και άλλοι είχαν υποστεί παρόμοιες επιπτώσεις. Δημιούργησε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν σχεδόν 350 άτομα. Πάνω από τους μισούς ανέφεραν συμπτώματα που κράτησαν πάνω από 30 μέρες.

Η μελέτη του, που έγινε δεκτή προς δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Toxicology Reports, έδειξε ότι 69 διαδηλωτές διαπιστώθηκε ότι είχαν «υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανωμαλιών» στις ηλεκτρικές ενδείξεις της καρδιάς.

Ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, γιατροί και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων είχαν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: το νερό περιείχε κάποια χημική ουσία.

Αρκετοί υψηλόβαθμοι πληροφοριοδότες που συνδέονταν με το Τμήμα Ειδικών Καθηκόντων - η επίσημη ονομασία της αστυνομίας για τα ΜΑΤ στη Τζόρτζια - βοήθησαν το BBC να προσδιορίσει την πιθανή ταυτότητα αυτής της χημικής ουσίας.

Ο Lasha Shergelashvili, πρώην επικεφαλής του τμήματος όπλων της αστυνομίας, λέει ότι πρόκειται για την ίδια ουσία που του ζητήθηκε να δοκιμάσει το 2009.

Τα αποτελέσματα αυτής ήταν διαφορετικά από οτιδήποτε άλλο. Δυσκολευόταν να αναπνεύσει αφού στεκόταν κοντά στο σημείο που είχε ψεκαστεί, και αυτός και οι 15-20 συνάδελφοί του που το δοκίμασαν μαζί του δεν μπορούσαν εύκολα να το ξεπλύνουν.

«Παρατηρήσαμε ότι η επίδραση δεν υποχωρούσε, όπως συμβαίνει με τα [κοινά] δακρυγόνα. Ακόμα και αφού πλύναμε τα πρόσωπά μας με νερό και στη συνέχεια με ένα ειδικό διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού, το οποίο είχαμε παρασκευάσει εκ των προτέρων, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε ελεύθερα».

Ο Shergelashvili λέει ότι συνέστησε να μην χρησιμοποιείται η ουσία. Ωστόσο, οχήματα με κανόνια νερού ήταν γεμάτα με αυτή την ουσία μέχρι το 2022, όταν παραιτήθηκε και εγκατέλειψε τη χώρα.

Από την Ουκρανία, όπου ζει τώρα, ο πρώην αξιωματικός λέει ότι υποψιάστηκε αμέσως τη χρήση της ίδιας ουσίας όταν είδε πλάνα από τις διαμαρτυρίες του 2024. Συνάδελφοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην αστυνομία επιβεβαίωσαν τις υποψίες του.

Ένας άλλος πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο BBC ότι η ουσία του 2009 ήταν πανομοιότυπη με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2024.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Η γεωργιανή κυβέρνηση χαρακτήρισε τα ευρήματα «παράλογα» υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία ενήργησε «νόμιμα» απέναντι σε «βίαιους εγκληματίες».

Οι διαμαρτυρίες στην Τιφλίδα έχουν μειωθεί σε μέγεθος από τότε που η κυβέρνηση αύξησε τα πρόστιμα και τις ποινές φυλάκισης, αλλά όχι σε συχνότητα.

Οι κινητοποιήσεις τον τελευταίο χρόνο συνεχίζονται σχεδόν κάθε βράδυ, με αιτήματα την παραίτηση της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν για νοθεία εκλογών και φιλορωσική πολιτική.

Το κυβερνών κόμμα Georgian Dream αρνήθηκε ότι υπηρετεί ρωσικά συμφέροντα, σημειώνοτας πως οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές έγιναν για το «κοινό καλό».

