Ένα δικαστήριο στο Μπαγκλαντές καταδίκασε τη βρετανίδα βουλευτή Tουλίπ Σιντίκ σε δύο χρόνια φυλάκιση, αφού έκρινε ότι ήταν συνένοχη για διαφθορά μαζί με τη θεία της, την ανατραπείσα πρωθυπουργό της χώρας Σέιχ Χασίνα, σημειώνει ο Guardian.

Σε απόφαση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, ένας δικαστής έκρινε τη Σιντίκ, βουλευτή του Εργατικού Κόμματος για το Hampstead και το Highgate, ένοχη για κατάχρηση της «ειδικής επιρροής» της ως βρετανίδα πολιτικός, προκειμένου να εξαναγκάσει τη Χασίνα να παραχωρήσει πολύτιμα οικόπεδα στη μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή της.

Η μητέρα της Σιντίκ, Σέιχ Ρεχάνα καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης και θεωρήθηκε η κύρια εμπλεκόμενη στην υπόθεση.

Η δίκη διεξήχθη ερήμην -τη Δευτέρα ούτε η Χασίνα, ούτε η Σιντίκ, ούτε η Ρεχάνα, ούτε περισσότεροι από μια ντουζίνα άλλα μέλη της οικογένειάς της που κατηγορούνται στην υπόθεση ήταν παρόντες στο δικαστήριο κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συνάψει συνθήκη έκδοσης με το Μπαγκλαντές και είναι απίθανο η Σιντίκ να εκτίσει την ποινή της.

Η Σιντίκ αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσίασαν οι εισαγγελείς ήταν πλαστά. Δικάστηκε ως πολίτης του Μπαγκλαντές, με διαβατήριο και φορολογικό αριθμό, παρόλο που η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε διαβατήριο του Μπαγκλαντές από την παιδική της ηλικία και ότι δεν είχε πληρώσει ποτέ φόρους στη χώρα αυτή.

Μετά την έκδοση της απόφασης, η Σιντίκ δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι ελπίζει η απόφαση να αντιμετωπιστεί με την «περιφρόνηση που της αξίζει». «Όλη αυτή η διαδικασία ήταν ελαττωματική και γελοία από την αρχή μέχρι το τέλος», τόνισε.

«Το αποτέλεσμα αυτού του ψευδο-δικαστηρίου είναι τόσο προβλέψιμο όσο και αδικαιολόγητο. Ελπίζω ότι αυτή η λεγόμενη απόφαση θα αντιμετωπιστεί με την περιφρόνηση που της αξίζει. Το ενδιαφέρον μου ήταν πάντα στραμμένο στους ψηφοφόρους μου στο Hampstead και το Highgate».

Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα κορυφαίων Βρετανών δικηγόρων, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών, δήλωσε στον πρέσβη του Μπαγκλαντές ότι η δίκη κατά της Σιντίκ ήταν «τεχνητή, σκηνοθετημένη και άδικη».

Λόγω της απουσίας τους, στους κατηγορούμενους στην υπόθεση δεν επιτράπηκε η πρόσβαση σε δικηγόρους υπεράσπισης, ενώ μια δικηγόρος που προσπάθησε να εκπροσωπήσει τη Σιντίκ και άλλους ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε απειλές και τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Η Σιντίκ, πρώην υπουργός, ισχυρίστηκε ότι είχε εμπλακεί σε μια πολιτικά υποκινούμενη επίθεση εναντίον της θείας της Χασίνα, της οποίας η 15ετής διακυβέρνηση του Μπαγκλαντές σημαδεύτηκε από αυταρχισμό, διαφθορά και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τον περασμένο μήνα, η Χασίνα κρίθηκε ένοχη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από ένα ειδικό δικαστήριο στην Ντάκα, για τον ρόλο της στη σφαγή περισσότερων από 1.000 ανθρώπων που συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πέρυσι, οι οποίες τελικά οδήγησαν στην πτώση της.

Την περασμένη εβδομάδα, της επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης 21 ετών για κατηγορίες διαφθοράς.

Η Χασίνα παραμένει εξόριστη στην Ινδία μετά την πτώση της από την εξουσία τον Αύγουστο του 2024, και η χώρα δεν έχει ακόμη απαντήσει στα αιτήματα έκδοσης του Μπαγκλαντές για την επιστροφή της προκειμένου να εκτίσει την ποινή της.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της Χασίνα, η Σιντίκ φωτογραφήθηκε αρκετές φορές μαζί της στο Μπαγκλαντές.

Τον Ιανουάριο, παραιτήθηκε από το αξίωμα της υπουργού Οικονομικών εν μέσω κατηγοριών ότι είχε χρησιμοποιήσει περιουσιακά στοιχεία που συνδέονταν με το καθεστώς Χασίνα, αν και μια έρευνα διαπίστωσε αργότερα ότι δεν είχε παραβιάσει κανέναν κανόνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.