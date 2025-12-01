«Σκληρές αλλά πολύ εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις είχαν στη Φλόριντα οι Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, απολαμβάνοντας παράλληλα την ουκρανική σούπα μπορς, με λάχανο, πατζάρι και πολύ κρέας.

Το μπορς, που συνοδευόταν από παραδοσιακούς ουκρανικούς λαχανοντολμάδες, ήταν μια επιδέξια διπλωματική χειρονομία των Αμερικανών, καθώς προσπαθούν να πείσουν τους Ουκρανούς να συμβιβαστούν με τη Ρωσία και να συνάψουν ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών στη Φλόριντα – στις οποίες συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ – ανέφερε στο CNN πως οι διαπραγματεύσεις ήταν ένα «βήμα μπροστά» και «βασίστηκαν στην πρόοδο που σημειώθηκε στη Γενεύη».

«Θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε ότι συμφωνήσαμε για τα πάντα, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, η συνάντηση ήταν εστιασμένη και οι προβληματικές πτυχές των ειρηνευτικών προτάσεων συζητήθηκαν λεπτομερώς», τόνισε η ίδια πηγή στο αμερικανικό δίκτυο, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί προσωρινή πρόοδος σε ορισμένους τομείς.

Ένα από τα πιο «προβληματικά σημεία» της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει 28 σημεία, είναι η απαίτηση από την Ουκρανία να αποκηρύξει επίσημα την πρόθεσή της, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά της, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως αυτό είναι ένα βασικό αίτημα της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου και οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να το απορρίπτουν.

Ωστόσο, η ίδια πηγή μετέφερε στο CNN πως οι διαπραγματευτές έχουν συζητήσει το πιθανό σενάριο η Ουκρανία να αποκλειστεί από την ένταξή της στη δυτική στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, μέσω συμφωνιών που θα διαπραγματευτούν απευθείας τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ με τη Μόσχα.

«Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να απορρίψει επίσημα, από νομικής άποψης, αυτή την επιδίωξη. Αλλά αν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν με τη Ρωσία σε διμερές επίπεδο, ή αν η Ρωσία θέλει να λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις από το ΝΑΤΟ σε πολυμερές επίπεδο, τότε δεν θα εμπλακεί η Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε η πηγή.

Η τελική απόφαση για τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει ληφθεί και θα πρέπει να την αποφασίσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισήμανε η πηγή.

Αυτό υποδηλώνει ότι, καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ - Ουκρανίας και ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, διερευνώνται δημιουργικές λύσεις για την παράκαμψη των «κόκκινων γραμμών» του Κιέβου.

Ακόμη ένα αγκάθι στις διαπραγματεύσεις είναι το αίτημα του Κρεμλίνου να παραδώσει η Ουκρανία τα εδάφη στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία έχουν προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία.

Το αμερικανικό σχέδιο προτείνει να μετατραπεί η περιοχή σε ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία θα διοικεί η Μόσχα, αλλά στην οποία δεν θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις.

Η πηγή, η οποία έχει άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, ανέφερε στο CNN ότι οι συζητήσεις προχωρούν και σε αυτό το ζήτημα, που είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα.

«Η ιδέα να παραχωρηθεί ο έλεγχος στους Ρώσους θα αποδυνάμωνε σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας, θα έκανε πιο πιθανή την περαιτέρω επιθετικότητα και θα μείωνε σημαντικά την ικανότητα της χώρας. Έτσι, είναι εκτός συζήτησης», εξήγησε η ίδια πηγή.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιθανοί τρόποι για τη διατήρηση των συνταγματικών διατάξεων και της ασφάλειας της Ουκρανίας», τόνισε, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις για την πιθανή λύση που συζητείται.

Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί πλέον καλούνται να συνομιλήσουν με τους Ρώσους αξιωματούχους, την ώρα που το Κρεμλίνο δεν δείχνει προθυμία να υποχωρήσει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του για την υποταγή της Ουκρανίας.

Εν μέσω υπονοιών για συμβιβασμό με την Ουκρανία, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους Αμερικανούς διπλωμάτες είναι να πείσουν τη Ρωσία να δεχτεί τους όρους του ειρηνευτικού σχεδίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.