Ιράν: Συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά 20 ελικοπτέρων

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη Ρωσία για την αγορά 20 ελικοπτέρων.

«Σήμερα υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης για την απευθείας αγορά 20 ελικοπτέρων από τη Ρωσία, με στόχο την ενίσχυση των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων και του στόλου εναέριας διάσωσης της χώρας μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Πιρχοσεΐν Κουλιβάντ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ελικόπτερα διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία, συστήματα νυχτερινής όρασης, εξοπλισμό πυρόσβεσης και υποδομές κατάλληλες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

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