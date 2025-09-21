Η Παλαιστίνη είναι ένα κράτος που υπάρχει και δεν υπάρχει. Αναγνωρίζεται από πολλές χώρες του πλανήτη, διαθέτει διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και ομάδες που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης των Παλαιστινίων με το Ισραήλ, δεν έχει διεθνώς συμφωνημένα σύνορα, ούτε πρωτεύουσα ή στρατό, σημειώνει το BBC.

Λόγω της στρατιωτικής κατοχής του Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη, η Παλαιστινιακή Αρχή, που ιδρύθηκε μετά τις ειρηνευτικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990, δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της γης ή του λαού της. Η δε Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ είναι επίσης η κατοχική δύναμη, βρίσκεται εν μέσω ενός καταστροφικού πολέμου.

Συμβολική αναγνώριση

Δεδομένου του καθεστώτος της ως ένα είδος οιονεί κράτους, η αναγνώριση είναι αναπόφευκτα σε μεγάλο βαθμό συμβολική. Αποτελεί μια ισχυρή ηθική και πολιτική δήλωση, αλλά θα αλλάξει ελάχιστα την κατάσταση επί του πεδίου.

Ωστόσο, ο συμβολισμός παραμένει ισχυρός.

Όπως επεσήμανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ τον περασμένο Ιούλιο, «η Βρετανία φέρει ιδιαίτερο βάρος ευθύνης για την υποστήριξη της λύσης των δύο κρατών».

Η Γαλλία αναμένεται να ακολουθήσει το σημερινό παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει ήδη από τον Ιούλιο ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ανοίγοντας τον δρόμο για άλλες σημαντικές διεθνείς δυνάμεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Η επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τρεις χώρες G7 – δύο από τις οποίες είναι επίσης μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών – μαζί με την Πορτογαλία, το Βέλγιο και άλλες χώρες – σηματοδοτήσει ένα συμβολικό ορόσημο για το παλαιστινιακό ζήτημα. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση καθιστά σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι μια λύση δύο κρατών, μέσω της οποίας θα συνυπάρχει ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος με το Ισραήλ, θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Πολλοί αναλυτές και ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών ισραηλινής πολιτικής που αποσκοπεί στο να σαμποτάρει τη λύση των δύο κρατών, με την κατασκευή εβραϊκών οικισμών σε παλαιστινιακά εδάφη και την υπονόμευση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Άλλοι κατηγορούν την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία παραμένει βαθιά αντιδημοφιλής μεταξύ των Παλαιστινίων και θεωρείται από πολλούς ως αδύναμη, διεφθαρμένη και χωρίς νομιμότητα.

Ο Γιόσι Μέκελμπεργκ, ανώτερος σύμβουλος στο think tank Chatham House με έδρα το Λονδίνο και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε ότι η σύσταση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι πιο μακριά σήμερα από όσο ήταν τότε που οι Συμφωνίες του Όσλο καθιέρωσαν μια ειρηνευτική διαδικασία πριν από περισσότερο από τρεις δεκαετίες.

«Και από την άποψη των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, το κλίμα είναι το χειρότερο, πιθανώς, από το 1948 (όταν το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του)», δήλωσε στο CNN.

Αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Σε μια ιστορική στιγμή για τους Παλαιστινίους, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν σήμερα στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, όπως είχαν δεσμευτεί ότι θα πράξουν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι η αναγνώριση αυτή δείχνει στους λαούς τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης ότι μπορεί να υπάρξει ένα «καλύτερο μέλλον».

«Αυτή η λύση δεν αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς, διότι σημαίνει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να έχει ρόλο στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε από την πλευρά του πως «αν και ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση αποτελεί πανάκεια, εντούτοις ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπάνεζι, με τη σειρά του σημείωσε ότι με την κίνηση αυτή η Αυστραλία αναγνώρισε «τις νόμιμες και μακρόχρονες φιλοδοξίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό του κράτος».

Σκληρή απάντηση Νετανιάχου

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αποτελεί «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανακοίνωσή του, στην πρώτη αντίδρασή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα στις τρεις προαναφερθείσες χώρες: «Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη».

Ο Νετανιάχου τόνισε μάλιστα ότι η απάντηση του Ισραήλ στην κίνηση των Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας, θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αναπτύσσει εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταδεικνύοντας ουσιαστικά ότι η στάση του Ισραήλ δεν έχει αλλάξει στο ελάχιστο, ούτε πρόκειται, λόγω της κίνησης των τριών χωρών.

Οργή στον πολιτικό κόσμο του Ισραήλ

Με τον Νετανιάχου συνηγορεί και το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου του Ισραήλ, όπως δείχνουν οι οργίλες αντιδράσεις τους στη σημερινή απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, καθώς θεωρείται ότι η κίνησή τους αυτή βαθαίνει την απομόνωση του Τελ Αβίβ στη διεθνή σκηνή.

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία δεν αποτελεί «τίποτα άλλο παρά επιβράβευση για τη τζιχαντιστική Χαμάς - ενθαρρυμένη από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα που συνδέεται με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, εξαπέλυσε μάλιστα προσωπική επίθεση στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «σύγχρονο κατευναστή που επέλεξε την ατίμωση».

Ακόμη πιο σκληρός εμφανίστηκε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος μίλησε για «επιβράβευση των δολοφόνων» και ζήτησε «άμεσα αντίποινα: την εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας σε Ιουδαία και Σαμάρεια (όπως αποκαλεί το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη) και τη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι «η εποχή που η Βρετανία και άλλες χώρες καθόριζαν το μέλλον του Ισραήλ έχει τελειώσει» και πρόσθεσε ότι «η μόνη απάντηση σε αυτή την αντι-ισραηλινή κίνηση είναι η εφαρμογή κυριαρχίας στα ιστορικά εδάφη του εβραϊκού λαού και η οριστική απόσυρση της ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους από την ατζέντα».

Την ίδια άποψη αλλά με διαφορετικά λόγο εξέφρασε, από πλευρά της αντιπολίτευσης, και ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής του αριστερού κόμματος Δημοκράτες, ο οποίος δήλωσε ότι η «μονομερής αναγνώριση» παλαιστινιακού κράτους συνιστά «σοβαρή διπλωματική αποτυχία του Νετανιάχου και του Σμότριχ» και χαρακτήρισε την αναγνώριση «καταστροφική για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Σφοδρή καταδίκη από τις οικογένειες των ομήρων

Στη σφοδρή καταδίκη της πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος προχώρησαν επίσης οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων.



Προχώρησαν στην «άνευ όρων αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενώ παράλληλα αγνοούν το γεγονός ότι 48 όμηροι παραμένουν υπό την ομηρία της Χαμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και Αγνοουμένων σε ανακοίνωσή του.

«Ως οικογένειες που επιθυμούν βαθιά ειρήνη στην περιοχή, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους πρέπει να εξαρτάται από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», προσθέτει το Φόρουμ, τονίζοντας ότι αποτελεί «ηθική και ανθρωπιστική επιταγή».

Σημαντικό βήμα για την ειρήνη λέει ο Αμπάς

Η αναγνώριση από τη Βρετανία παλαιστινιακού κράτους είναι «ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», δήλωσε από την πλευρά του ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς, προσθέτοντας ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών, επιτρέποντας στην Παλαιστίνη να ζήσει δίπλα στο Ισραήλ με «ασφάλεια, ειρήνη και καλή γειτονία».

Ο Αμπάς δήλωσε ότι άμεση προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, «η είσοδος βοήθειας, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων [και] η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας».

Οι χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος αυτήν την εβδομάδα κάνουν ένα μη αναστρέψιμο βήμα που διατηρεί ζωντανή τη λύση των δύο κρατών και φέρνει πιο κοντά την παλαιστινιακή ανεξαρτησία και κυριαρχία, τόνισε με τη σειρά της η υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν.

«Τώρα είναι η ώρα. Αύριο είναι μια ιστορική ημερομηνία πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε. Δεν είναι το τέλος», πρόσθεσε η Σαχίν μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ραμάλα.

«Είναι μια κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία. Μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο αύριο, αλλά είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, την οποία πρέπει να οικοδομήσουμε και να ενισχύσουμε», τόνισε, αναφερόμενη στη σχεδόν διετή στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

