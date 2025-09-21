Χιλιάδες επιβάτες υφίστανται ταλαιπωρία για δεύτερη ημέρα σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Χίθροου, μετά από μια κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας το σύστημα check-in και αποσκευών.

Το Σάββατο σημειώθηκαν εκατοντάδες καθυστερήσεις στις πτήσεις μετά από βλάβη του λογισμικού που χρησιμοποιούν πολλές αεροπορικές εταιρείες, με τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν να επιβιβάζουν τους επιβάτες χρησιμοποιώντας στυλό και χαρτί, σημειώνει το BBC.

Ακυρώνει τις μισές πτήσεις της Δευτέρας το αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δήλωσε ότι «δεν έχει ακόμη καμία ένδειξη» για το πότε θα λειτουργήσει ξανά το σύστημα και ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το ήμισυ των αναχωρήσεων τους για τη Δευτέρα.

Η RTX, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της εταιρείας λογισμικού Collins Aerospace, ανέφερε ότι «έχει γνώση μιας διαταραχής που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση» στο σύστημά της σε «επιλεγμένα αεροδρόμια» και ότι ελπίζει να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Αναγνώρισε το λογισμικό Muse - το οποίο επιτρέπει σε διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τα ίδια γκισέ check-in και πύλες επιβίβασης σε ένα αεροδρόμιο, αντί να απαιτούν τα δικά τους - ως το σύστημα που είχε επηρεαστεί.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τι πήγε στραβά ή πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει η διακοπή, αλλά δήλωσε την Κυριακή ότι θα «παρέχει λεπτομέρειες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες».

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι «λόγω κυβερνοεπίθεσης κατά της Collins Aerospace» είναι δυνατά μόνο το χειροκίνητο check-in και η επιβίβαση.

Πρόσθεσε ότι η διακοπή θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, «επειδή η Collins Aerospace δεν είναι ακόμη σε θέση να παραδώσει μια νέα ασφαλή έκδοση του συστήματος check-in».

Το αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος. Αρνήθηκε να απαντήσει εάν το πρόβλημα αφορούσε κυβερνοεπίθεση.

Ζήτησε συγγνώμη από όσους αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, αλλά τόνισε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων συνέχισε να λειτουργεί», προτρέποντας τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, περίπου οι μισές αεροπορικές εταιρείες που πετούν από το Χίθροου είχαν επανέλθει σε λειτουργία μέχρι την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένης της British Airways, η οποία χρησιμοποιεί εφεδρικό σύστημα από το Σάββατο.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Βερολίνου δήλωσε στο BBC ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούσαν να επιβιβάζουν τους επιβάτες χειροκίνητα και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πόσο θα διαρκέσει η ηλεκτρονική διακοπή.

Πολλές ακυρώσεις την Κυριακή

Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων πτήσεων Cirium, μέχρι στιγμής την Κυριακή έχουν ήδη σημειωθεί περισσότερες ακυρώσεις στα αεροδρόμια Χίθροου, Βερολίνου και Βρυξελλών από ό,τι κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, αν και δεν οφείλονται όλες στην κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το Σάββατο σχηματίστηκαν ουρές που διήρκεσαν ώρες και περίπου το 47% των αναχωρήσεων από το Χίθροου καθυστέρησαν. Πρόσθετο προσωπικό βρισκόταν σε ετοιμότητα στις ζώνες check-in για να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των διαταραχών.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, τα στοιχεία της FlightAware έδειχναν ότι ο αριθμός των καθυστερημένων πτήσεων από το Χίθροου είχε μειωθεί σε σχέση με τα επίπεδα του Σαββάτου.

Η Virgin Atlantic, η οποία εκτελεί πτήσεις από το Χίθροου, δήλωσε ότι «έχει ενημερωθεί για ένα τεχνικό πρόβλημα που επηρεάζει τα συστήματα check-in σε διάφορα αεροδρόμια, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ορισμένες καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις».

Πρόσθεσε ότι «προς το παρόν, όλες οι πτήσεις της Virgin Atlantic προγραμματίζονται να αναχωρήσουν όπως έχει οριστεί».

Η Naomi Rowan, από το Sudbury στο Suffolk, επρόκειτο να μετακομίσει στην Κόστα Ρίκα με τον σκύλο της Dusty, αλλά τώρα και οι δύο βρίσκονται σε ξενοδοχείο, αφού η πτήση τους με την Air France από το Χίθροου το Σάββατο επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση.

Είπε ότι το προσωπικό επιβίβαζε τους επιβάτες με στυλό και χαρτί λόγω της διακοπής λειτουργίας, αλλά της είπαν ότι δεν μπορούσαν να επιβιβάσουν τον Dusty χωρίς το ηλεκτρονικό σύστημα.

«Έκλαψα, έκλεισα ξενοδοχείο και κατάφερα να επικοινωνήσω με την Air France μέσω WhatsApp, οι οποίοι μου είπαν ότι η επόμενη διαθέσιμη πτήση για μένα είναι τη Δευτέρα», ανέφερε.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, δήλωσε ότι ζητήθηκε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το ήμισυ των πτήσεών τους από και προς το αεροδρόμιο μέχρι τις 02:00 της Δευτέρας λόγω της διακοπής.

Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι, ενώ τα τεχνικά προβλήματα συνεχίζονταν και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες συνέχιζαν να πραγματοποιούν χειροκίνητο check-in, λειτουργούσε κανονικά την Κυριακή.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο BBC: «Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία για ενημερώσεις σχετικά με την πτήση τους».

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι το αεροδρόμιο του Κορκ, το οποίο ανήκει στην ίδια μητρική εταιρεία, είχε υποστεί «μικρή επίδραση» από την κυβερνοεπίθεση, αλλά το αεροδρόμιο του Κορκ δήλωσε στη συνέχεια ότι δεν αντιμετώπισε διαταραχές και ότι όλες οι υπηρεσίες λειτουργούσαν κανονικά.

Το αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου ζητά από τους ταξιδιώτες να χρησιμοποιούν το online check-in ή το self-service check-in αντί των γκισέ, όσο διαρκεί το πρόβλημα.

Ανακοίνωσε ότι το Σάββατο υπήρξαν 12 ακυρώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο, αλλά ότι οι καθυστερήσεις ήταν γενικά μικρότερες από 45 λεπτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.