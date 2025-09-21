Βαλτική: Συναγερμός στη Luftwaffe για ρωσικό αεοροσκάφος

Σύμφωνα με τη γερμανική πολεμική αεροπορία ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος εντοπίστηκε σε ουδέτερη ζώνη κοντά στη Γερμανία το πρωί της Κυριακής. Το πλησίασαν γερμανικά Eurofighter.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Αυξάνεται η ανησυχία για κλιμάκωση των ρωσικών απειλών στην κρίσιμης στρατηγικής σημασίας περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Όπως ανακοίνωσε η γερμανική πολεμική αεροπορία, ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τύπου IL-20M εντοπίστηκε χωρίς σχέδιο πτήσης, να κινείται σε ουδέτερη εναέρια ζώνη πάνω από τη Βαλτική, πολύ κοντά στα γερμανικά σύνορα το πρωί της Κυριακής.

Πηγή: Deutsche Welle

Δύο γερμανικά μαχητικά Eurofighter απογειώθηκαν στη συνέχεια από τη βάση «ταχείας αντίδρασης» στο Ρόστοκ και ακολούθησαν το ρωσικό αεροσκάφος, μέχρι να αναλάβουν τον έλεγχο συμμαχικά αεροσκάφη από την πολεμική αεροπορία της Σουηδίας.ΟΗΕ και ΝΑΤΟ για τη ΒαλτικήΜετά από αίτημα της Εσθονίας τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και το ΝΑΤΟ αναμένεται να συσκεφθούν εκτάκτως τις επόμενες μέρες για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και για την περίπτωση της Πολωνίας, με τις πτήσεις δεκάδων ρωσικών ντρόουνς εντός του πολωνικού εναέριου χώρου.Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα, μετά από αίτημα του Ταλίν. Ωστόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ρωσία διαθέτει δικαίωμα βέτο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ για την ενεργοποίηση του άρθρου 4 περί διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα.Μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τις χώρες αυτές σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση. «Θα το κάνω», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.«Ο πόλεμος των ντρόουνς»Στο μεταξύ ο Γενικός Επιθεωρητής των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ, κάνει λόγο για πόλεμο των ντρόουνς και ζητά, μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, την εισαγωγή νέων εξοπλιστικών συστημάτων, όπως «καμικάζι ντρόουνς» μέχρι τη λήξη του έτους. «Θα καταλήξουμε πιθανότατα να χρησιμοποιήσουμε ντρόουνς εναντίον ντρόουνς στο τέλος», λέει χαρακτηριστικά.Ως προς τα «καμικάζι ντρόουνς» το γερμανικό δίκτυο ZDF αναφέρει ειδικότερα ότι πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κεφαλές που μπορούν να πλήξουν ταυτόχρονα πολλούς στόχους σε μεγάλες αποστάσεις. Διαθέτουν επίσης συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με τα οποία μπορούν ακόμη και να αναζητήσουν αυτόνομα πιθανούς στόχους.Ταυτόχρονα ο Κάρστεν Μπρόιερ θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και με άλλα εξοπλιστικά συστήματα: πχ. από πυραύλους κρουζ μέχρι νέα μαχητικά αεροσκάφη.

