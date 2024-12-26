Αζερμπαϊτζάν: Ρωσικός πύραυλος κατέρριψε το αεροσκάφος στο Καζακστάν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της συντριβής του αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν, με κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν να κατηγορούν τη Μόσχα, λέγοντας πως ρωσικός πύραυλος εδάφους - αέρος προκάλεσε το δυστύχημα με τους δεκάδες νεκρούς.

Συγκεκριμένα, με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν πως ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 κατά τη διάρκεια εναέριας δραστηριότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι και τα θραύσματα έπληξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας, αφού εξερράγησαν δίπλα στο αεροσκάφος.

Μάλιστα, μία από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S. Οι τηλεπικοινωνίες του διακόπηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών ενώ πλησίαζε στο Γκρόζνι. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έγινε επίτηδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Μπακού αναμένει από τη ρωσική πλευρά να παραδεχτεί την κατάρριψη του αζέρικου αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται πως οι ρωσικές αρχές δεν επέτρεψαν στους πιλότους να προσγειώσουν το αεροπλάνο σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο, παρά τα αιτήματά τους για αναγκαστική προσγείωση.

Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το πλήρωμα έλαβε εντολή να πετάξει μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ακτάου του Καζακστάν, ενώ τα συστήματα πλοήγησης GPS του αεροπλάνου δεν λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από τη θάλασσα.

Μάλιστα, έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνουν τρύπες στην άτρακτο, οι οποίες εικάζεται πως προκλήθηκαν από τα θραύσματα πυραύλου:

Increasing speculation in Russian media that the Baku-Grozny Azerbaijan Airlines flight was shot down by Russian air defenses that mistook it for a Ukrainian drone. Footage of the damage to the fuselage. pic.twitter.com/QzsDbCLDtS — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 25, 2024

Διερεύνηση για τα αίτια της συντριβής ζητά το ΝΑΤΟ

Παράλληλα, το NATO ζήτησε σήμερα να ερευνηθούν πλήρως οι αιτίες για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines. «Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες και τα θύματα της πτήσης J28243» ανέφερε η εκπρόσωπος Φάραχ Νταχλάλα σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. «Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και ζητούμε πλήρη διερεύνηση», πρόσθεσε.

Βρέθηκε το μαύρο κουτί

Υπενθυμίζεται πως οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία ανέρχονται σε 38 επίσημα, με 29 ανθρώπους να διασώζονται ζωντανοί, ενώ αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καζακστάν, Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, το μαύρο κουτί του αεροσκάφους βρέθηκε στο σημείο της συντριβής και όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιατροδικαστές και εισαγγελείς εργάζονται πυρετωδώς για να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου.

Πεσκόφ: Λάθος να γίνονται εικασίες πριν βγει πόρισμα

Σημειώνεται πως οι εικασίες πως το αεροπλάνο ενδέχεται να χτυπήθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά κυκλοφορούν εδώ και ώρες, με το εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει νωρίτερα πως: «Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της».

Για την ώρα δεν υπάρχει νεότερη απάντηση της Μόσχας.

