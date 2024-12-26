Στους 38 ανέρχονται επισήμως οι νεκροί από το χθεσινό αεροπορικό δυστύχημα στο Καζακστάν, ανήμερα των Χριστουγέννων. Άλλοι 29 επιβαίνοντες στην μοιραία πτήση της Azerbaijan Airlines διασώθηκαν, πολλοί όμως νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καζακστάν, Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, το μαύρο κουτί του αεροσκάφους βρέθηκε στο σημείο της συντριβής και όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιατροδικαστές και εισαγγελείς εργάζονται πυρετωδώς για να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου, ένα τζετ Embraer 190.

Πληροφορίες ότι χτυπήθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά - Η απάντηση της Μόσχας

Η συντριβή του αεροσκάφους των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν εξελίσεται σε θρίλερ καθώς σύμφωνα με αναφορές ξένων μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να χτυπήθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά.

Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις επιθέσεις με drone που έπληξαν τη νότια Ρωσία.

«Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Tα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, δήλωσε σήμερα και ο πρόεδρος της Γερουσίας του Καζακστάν, Ασιμπάγεφ Μόλεν

«Καμία από αυτές τις χώρες- ούτε το Αζερμπαϊτζάν, ούτε η Ρωσία ούτε το Καζακστάν - δεν έχει συμφέρον να αποκρύψει πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον κόσμο» σημείωσε ο Μόλεν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ είπε ότι «είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες» για τους λόγους πίσω από τη συντριβή, αλλά τόνισε ότι «ο καιρός ανάγκασε το αεροπλάνο να αλλάξει την προγραμματισμένη πορεία του».

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν σημάδια από θραύσματα στην άτρακτο του αεροπλάνου, που δεν μοιάζουν με χτυπήματα πουλιών, όπως ειπώθηκε αρχικά ως αιτία της συντριβής της μοιραίας πτήσης.

Increasing speculation in Russian media that the Baku-Grozny Azerbaijan Airlines flight was shot down by Russian air defenses that mistook it for a Ukrainian drone. Footage of the damage to the fuselage. pic.twitter.com/QzsDbCLDtS — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 25, 2024

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι η πτήση J2-8243 εξετράπη της πορείας της «λόγω ομίχλης» και τυλίχτηκε στις φλόγες καθώς προσπαθούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν.

Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους λίγο πριν την συντριβή του - με τους επιβάτες να προσεύχονται για να σωθούν - κάνει τον γύρο του κόσμου.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα.

