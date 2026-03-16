Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τη ροή κρίσιμων φαρμάκων για τις χώρες του Κόλπου θέτοντας σε κίνδυνο τις οδούς εφοδιασμού για φάρμακα για τον καρκίνο και για άλλες θεραπείες που απαιτούν συντήρηση στο ψυγείο και υποχρεώνοντας τις εταιρείες να αναδρομολογούν πτήσεις και να αναζητούν χερσαία πρόσβαση στην περιοχή, λένε στελέχη της βιομηχανίας.

Η σύγκρουση, η οποία προκλήθηκε από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν πριν από δύο εβδομάδες και επεκτάθηκε έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα ανά την περιοχή, απέκλεισε σημαντικούς κόμβους αερομεταφοράς και έκλεισε θαλάσσιες οδούς εμποδίζοντας έτσι τη μεταφορά αγαθών και προϊόντων που ποικίλλουν από φάρμακα μέχρι τρόφιμα και πετρέλαιο.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικές ελλείψεις, αυτό μπορεί να αλλάξει αν συνεχιστεί ο πόλεμος, υποστηρίζουν κάποια στελέχη. Οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται κατά πολύ από τις εισαγωγές και ορισμένα φάρμακα έχουν βραχεία ημερομηνία λήξης και χρειάζονται απαραιτήτως φύλαξη στο ψυγείο καθιστώντας λιγότερο πρακτική τη μεταφορά τους με χρονοβόρα επίγεια μέσα.

Στελέχη των δυτικών φαρμακοβιομηχανιών λένε ότι αναζητούν εναλλακτικές οδούς για τις χώρες του Κόλπου και μεταφορές με φορτηγά ορισμένων φαρμάκων δια ξηράς από αεροδρόμια όπως της Τζέντα και του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Άλλες επιλογές είναι η Κωνσταντινούπολη και το Ομάν.

Μεγάλα αεροδρόμια στην περιοχή, περιλαμβανομένων του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και της Ντόχα, έχουν κλείσει εξαιτίας των ιρανικών πληγμάτων σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Το Ντουμπάι και η Ντόχα είναι σημαντικοί κόμβοι μεταφοράς εμπορευμάτων που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική με τις αεροπορικές εταιρείες Emirates και Etihad και τις εταιρείες επιμελητείας, όπως η DHL, να διαχειρίζονται ευαίσθητα στη θερμοκρασία φάρμακα.

Ο Βάουτερ Ντέβουλφ, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας, επικαλέστηκε στοιχεία της βιομηχανίας που δείχνουν ότι πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αερομεταφερόμενου φορτίου εκτίθεται στα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ένα στέλεχος προειδοποίησε ότι εναλλακτικοί "διάδρομοι ψυκτικής αλυσίδας" ή διαδρομές ελεγχόμενης θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται για ευαίσθητα φάρμακα, δεν μπορούν να στηθούν μέσα σε μια νύχτα και δεν είναι πάντα διαθέσιμοι.

Ένα άλλο στέλεχος σε εταιρεία ιατρικών συσκευών, που και αυτό διατήρησε την ανωνυμία του, δήλωσε ότι φορτία από την Ευρώπη και την Ασία που συνήθως μεταφέρονται μέσω των αεροδρομίων του Ντουμπάι και της Ντόχα, αλλάζουν δρομολόγιο και μεταφέρονται μέσω Κίνας ή Σιγκαπούρης.

Οι θαλάσσιες οδοί δεν είναι πρακτικές εξαιτίας του μεγαλύτερου χρόνου του ταξιδιού καθώς και του κλεισίματος του σημαντικού Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

«Αν έχεις μια επείγουσα επέμβαση με ασθενή που αναμένει θεραπεία, πρέπει να επιλέξεις τον ταχύτερο τρόπο μεταφοράς», σχολίασε η ίδια πηγή.

Ο Πρασάντ Γιαντάβ, βοηθός καθηγητή για την παγκόσμια υγεία στο Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε ότι το απόθεμα διαρκεί για μικρό διάστημα στα ράφια, τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία και τα ακριβότερα φάρμακα συνήθως έχουν τρίμηνη διάρκεια ζωής και τα φάρμακα για τον καρκίνο - κυρίως τα μονοκλωνικά αντισώματα- είναι εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο.

Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ογκολογικών φαρμάκων μπορεί να έχουν φρικτές συνέπειες για τους ασθενείς, οι οποίοι πιθανόν να χρειαστεί να ξεκινήσουν από την αρχή τη θεραπεία τους ή να επιδεινωθεί ο καρκίνος τους.

Ήδη ο πόλεμος έχει προκαλέσει προβλήματα σε κάποιες εταιρείες, επισημαίνει ο Γιαντάβ, με κάποιους πελάτες να προειδοποιούν ότι οι πορμήθειές τους κινδυνεύουν να εξαντληθούν εντός τεσσάρων ή έξι εβδομάδων αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση.

Οι κίνδυνοι για τη φαρμακοβιομηχανία θα αυξηθούν αν συνεχιστούν τα προβλήματα εξαιτίας του πολέμου, προειδοποιούν στελέχη του κλάδου, καθώς εξαντλούνται οι προμήθειες στις χώρες του Κόλπου και στην Ασία.

Τα προβλήματα στις μεταφορές μπορεί να επηρεάσουν και προϊόντα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο στις προμήθειες φαρμάκων, περιλαμβανομένων ελλείψεων σε πώματα φιαλιδίων, σε πλαστικές συσκευασίες ορού και σε αντικείμενα που χρειάζονται για τη συσκευασία.

«Δεν πρόκειται πάντα για έλλειψη του ίδιου του φαρμάκου», εξηγεί ο Ντέιβιντ Γουίκς, ο οποίος παρακολουθεί τη βιομηχανία της εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό του οίκου αξιολόγησης Moody's.

«Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι το μικρό πώμα στο φυαλίδιο απ΄ όπου λαμβάνεται το φάρμακο», καταλήγει ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

