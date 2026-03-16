Την είδηση ότι ξεκίνησε η μετακίνηση συνολικά 5.000 Αμερικανών πεζοναυτών από το νησί Οκινάουα της Ιαπωνίας με προορισμό τα Στενά του Ορμούζ στη Μέση Ανατολή, μετέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου. «Ξεκίνησαν οι πρώτοι περίπου 2.000 και θα ακολουθήσουν με άλλα μέσα οι υπόλοιποι», όπως είπε.

Όπως είπε, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου έχει ξεκινήσει την αναδιάταξη ενός πολύ μεγάλου συστήματος πυραυλικής άμυνας με έδρα στη Νότια Κορέα. «Τα στρατεύματα ανήκουν στην 31η Μονάδα Πεζοναυτών, η οποία φιλοξενεί περίπου 25.000 Αμερικανούς. Το πλοίο που θα τους μεταφέρει ονομάζεται Τρίπολη, είναι εξοπλισμένο με μαχητικά αεροσκάφη F-35, χαρακτηρίζεται ως αμφίβιο», εξήγησε.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Εάν αποφασιστεί να λάβουν μέρος πεζοναύτες, καταλαβαίνετε θα έχουν βοήθεια από τα F-35 που θα μπορούν να απονηωθούν από το πλοίο. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.