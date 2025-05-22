Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που πλήττουν τη Μεσοβόρεια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας ενώ τα συνεργεία αναζητούν έναν ακόμη αγνοούμενο.

Οι αρχές εντόπισαν νεκρή μια 60χρονη γυναίκα την οποία αναζητούσαννωρίτερα. Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε μέσα στο όχημά της δυτικά του Κοφς Χάρμπορ, ανέφερε η αστυνομία καθώς το όχημα είχε παρασυρθεί από τα νερά.

Επίσης, η αστυνομία ανέφερε ότι τα συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα σήμερα το πρωί κοντά στο Rosewood. Οι αρχές άρχισαν να αναζητούν τον άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι περίπου 30 ετών, το βράδυ της Τετάρτης, μετά από αναφορές ότι είχε παρασυρθεί από τα νερά ενώ οδηγούσε. Χθες, ένας ακόμη 63χρονος έχασε τη ζωή του.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks - 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 21, 2025

Ένας ακόμη αγνοούμενος

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν έναν αγνοούμενο. Συγκεκριμένα, συνεχίζει να αγνοείται ένας 49χρονος άνδρας ο οποίος δεν επέστρεψε σπίτι του χθες το βράδυ.

Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων

Οι καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη Νέα Νότια Ουαλία τις τελευταίες ημέρες προκαλώντας τεράστια φυσική κατστροφή. Το Γραφείο Μετεωρολογίας (BOM) στο αεροδρόμιο Ταρί κατέγραψε 491 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 72 ώρες. Περίπου 330 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει στο Μοπαράμπα, δυτικά του Κέμπσεϊ, από τις 9 π.μ. της Τετάρτης.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε όλη την κεντρική βόρεια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν απομονωμένοι.

Major Flooding is affecting parts of New South Wales..



It's worse than the last flood...

Heavy rain is expected to continue

On Friday !#My_Sydney ❤️ pic.twitter.com/QO7EIqrAtw — Miray Ibrahim (@mirayibrahim) May 22, 2025

Ο εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών (SES), Άντριου Έντμουντς, δήλωσε ότι τα συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν ολοκληρώσει 379 επιχειρήσεις διάσωσης από πλημμύρες σε όλη την περιοχή από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Σε ορισμένες τοποθεσίες εξακολουθούμε να έχουμε πολύ ορμητικό νερό, γεγονός που καθιστά πολύ επικίνδυνο να βάζουμε βάρκες στο νερό». είπε. «Σε άλλες τοποθεσίες, η στάθμη των ποταμών έχει ανέβει πολύ ψηλά για να μπορέσουμε να φέρουμε οχήματα, όπως τα οχήματα υψηλής απόσταξης, και φυσικά, αν ο καιρός δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε εναέρια μέσα, τότε αυτό πραγματικά επιβραδύνει τα πράγματα».

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε στο ABC ότι υπάρχει «τεράστια δύναμη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική βόρεια ακτή».

«Υπάρχουν 2.500 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 2.200 εθελοντών και επαγγελματιών του SES που βρίσκονται επί τόπου», είπε.

«Πάνω από 500 οχήματα και σκάφη, 13 ελικόπτερα, εκατοντάδες drones συμμετέχουν, επομένως πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση».

Υπολογίζεται ότι 50.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Πλάνα που έχουν καταγραφεί στη Μεσοβόρεια ακτή δείχνουν βοοειδή εκτοπισμένα σε παραλίες και παγιδευμένους κατοίκους να μεταφέρονται με ελικόπτερο από τα σπίτια τους σε ασφαλές μέρος.

Violent rain floods villages in Australia – one found dead



Heavy rain has hit New South Wales in Australia and flooded several villages, Reuters reported. A 63-year-old man has been found dead in a flooded house. 50,000 people have been warned of possible evacuation and several… pic.twitter.com/56f4Al1GJj — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) May 22, 2025

Ο Διοικητής Κρατικής Υπηρεσίας της SES, Βοηθός Επίτροπος Κόλιν Μαλόουν, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Για την Πέμπτη προβλέπονται εκτεταμένες 24ωρες βροχοπτώσεις συνολικού ύψους 100-150 χιλιοστών, αλλά σε ορισμένες περιοχές αναμένονται υψηλότερες βροχοπτώσεις της τάξης των 200-300 χιλιοστών. Η Essential Energy ανέφερε ότι 5.300 επιχειρήσεις και σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Πηγή: skai.gr

