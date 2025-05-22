Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε στη διάρκεια της νύκτας 105 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιφέρειες, εκ των οποίων τα 35 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των αεροδρομίων της.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε κάνει λόγο νωρίτερα σήμερα για 23 drones που καταρρίφθηκαν, διευκρινίζοντας στον λογαριασμό του στο Telegram ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στα σημεία όπου έχουν πέσει συντρίμμια.

Από τα μεσάνυκτα της Τετάρτης ως τις 05:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 105 ουκρανικά drones», εκ των οποίων τα 35 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μετά την επίθεση αυτή τα κεντρικά αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας – Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο— διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους, επεσήμανε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής προστασίας Rosaviatsia, διευκρινίζοντας ότι ήδη επαναλειτουργούν κανονικά.

Χθες Τετάρτη 27 drones καταρρίφθηκαν καθώς κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, ενώ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά περισσότερα από 300 ουκρανικά drones.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

