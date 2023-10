Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο στην ΕΕ Κόσμος 14:01, 20.10.2023 linkedin

Δύο από τις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ σημείωσαν σημαντικά κέρδη, Ιταλία (+22,7%) και Γαλλία (+10,7%) - Η αγορά της Γερμανίας ήταν σχετικά σταθερή, με μια μικρή πτώση 0,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022