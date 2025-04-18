Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι, με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

«Έχουμε μια αίσθηση αισιοδοξίας και θετικότητας σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας- Ουκρανίας. Θα ενημερώσω σχετικά την Ιταλίδα πρωθυπουργό» τόνισε ο Βανς, κατά την έναρξη της συνάντησης.

«Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις των δυο χωρών μας αλλά και για ορισμένες εμπορικές διαπραγματεύσεις, όχι μόνον ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Η δε Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες είναι οπωσδήποτε αποφασισμένες να ενισχύσουν τη συνεργασία τους» και εξέφρασε την ικανοποίησή της για το ότι ο συνομιλητής της αποφάσισε να περάσει το Πάσχα στην χώρα της.

«Η Ιταλία μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύ σημαντικός εταίρος στην Ευρώπη και σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προνομιακή», συμπλήρωσε η Μελόνι, η οποία χαρακτήρισε, τη χθεσινή συνάντησή της στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους συνεργάτες του «φανταστική».

Ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαταλείψει τις προσπάθειες επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας εντός ημερών, εκτός κι αν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.