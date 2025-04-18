Κοινή δήλωση Τραμπ - Μελόνι: Στο πολύ κοντινό μέλλον η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Ιταλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκληση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία στο πολύ κοντινό μέλλον, αναφέρεται σε κοινή δήλωση των ηγετών την Παρασκευή, μετά τη χθεσινή τους συνάντησή στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Στην ίδια κοινή δήλωση των ηγετών, αναφέρεται ακόμη ότι ΗΠΑ και Ιταλία συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

